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Хищение $20 млн: замглавы Ощадбанка оставили на должности

Комментариев: 3
Земцова подозревается в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.
Банкирша вышла под залог 7 млн гривен
Банкирша вышла под залог 7 млн гривен
rbc.ua

Соломенский районный суд Киева принял решение оставить на должности заместителя председателя правления государственного банка Ощадбанк Ирину Земцову, подозреваемую детективами НАБУ в причастности к хищению 20 млн долларов кредита агрохолдингом Креатив.

Об этом сообщает Слово и Дело.

Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Максим Вишняк.

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности поскольку существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых, сокрытие, искажение или уничтожение вещественных доказательств, а также препятствование следствию иным образом.

Однако, выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, 25 октября суд отправил под арест Ирину Земцову.

Уже 26 октября Земцова внесла залог в семь миллионов гривен и вышла из-под стражи.

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Теги: Киев, банк, суд, арест, Ощадбанк, должность, НАБУ
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Комментариев (3)
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Шкиряк_и_Зорян    13.11.2018, 12:41
Оценка:  +8
Шкиряк_и_Зорян
Как с таким лицом, как у неё, вообще можно брать на работу в финансовые структуры?! Ну учителем начальных классов или воспитателем в детсад - куда ни шло; но в банк!..
TATOS    13.11.2018, 13:34
Оценка:  +3
TATOS
На её фэйсе так и написано: "Ну, подумаешь, взяла 20 лямов, и шо? Оно вам нада? Всё уже замято ещё до расследования, которое так, для галочки".
ALFER+    13.11.2018, 12:41
Оценка:  +7
ALFER+
Жирная курица.
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