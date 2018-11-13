Хищение $20 млн: замглавы Ощадбанка оставили на должности
Соломенский районный суд Киева принял решение оставить на должности заместителя председателя правления государственного банка Ощадбанк Ирину Земцову, подозреваемую детективами НАБУ в причастности к хищению 20 млн долларов кредита агрохолдингом Креатив.
Об этом сообщает Слово и Дело.
Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Максим Вишняк.
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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности поскольку существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых, сокрытие, искажение или уничтожение вещественных доказательств, а также препятствование следствию иным образом.
Однако, выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Напомним, 25 октября суд отправил под арест Ирину Земцову.
Уже 26 октября Земцова внесла залог в семь миллионов гривен и вышла из-под стражи.