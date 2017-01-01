В честь праведников переименовали улицы в селах под Днепром

Звание "Праведников народов мира" присваивают людям, спасали евреев от нацистов в годы второй мировой войны.

Власти Днепропетровской области поддержали инициативу Еврейской конфедерации Украины “Праведники моего города“ и запланировали переименование ряда улиц в городских и сельских советах в области. Решено увековечить память о героизме Мари Тыквы и Зинаиды Збарах, которые спасли жизни еврейским мальчикам Леониду Динкевичу и Леониду Таслицкому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Стоит отметиь, что звание Праведников народов мира присваивают людям, которые рискуя собственной жизнью, спасали евреев в годы нацистской оккупации Европы.

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В селе Шолохово Днепропетровской области улицу назвали в честь местной жительницы Марии Тыквы. Женщина прятала еврейского мальчика Леонида Динкевича от оккупантов.

“Весь период оккупации Мария и Леня провели в доме ее родителей, периодически вынужденно разделяя кров с захватчиками. Их неоднократно вызывали на допросы. Девушка смогла убедить немцев, что маленький Динкевич — осиротевший поляк, ее названный сын. Леонид Динкевич поддерживал с ней тесную связь все послевоенные годы и ухаживал за своей спасительницей в старости“, - рассказал историю героини Марии Тыквы Борис Ложкин.

12-летний Леонид во время конвоирования к месту расстрела смог бежать facebook.com/boris.lozhkin.7

Также одна из улиц местного села Любимовка получила имя Зинаиды Збарах, которая также спасла жизнь 12-летнему Леониду Таслицкому.

История Зинаиды Збарах не менее героична. В январе 1942-го к ней в поисках убежища обратился 12-летний Леонид Таслицкий, сын ее друзей из Днепропетровска. Женщина обустроила для ребенка потайную комнату в своем подвале, мальчик провел там все время оккупации.

“По словам мальчика, во время воздушного налета днепропетровский вокзал он потерял всю семью. Был задержан, во время конвоирования к месту расстрела смог бежать. Зинаида обустроила для Леонида потайную комнату в подвале, где он провел все время оккупации. В 1943 году, после освобождения Днепропетровска, Зинаида привезла мальчика к нему домой. Позже Леонид Таслицкий и его семья иммигрировали в США. Связь с Зинаидой Збарах они сохранили на долгие годы“, - сообщил Ложкин.

Обе женщины признаны Праведницами израильским национальным мемориалом Катастрофы и Героизма “Яд Вашем“.

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“Их истории занимают почетное место в мемориале. К сожалению, в Украине об их героизме, как и о героизме тысяч людей, рисковавших собственными жизнями ради спасения других, почти ничего не известно. Мы стремимся исправить эту несправедливость. Еврейская конфедерация Украины продолжит работу над увековечением памяти украинских героев“, - подчеркнул Ложкин.

Как сообщалось 18 сентября, Рада утвердила новые льготы жертвам нацистов и политрепрессий.



