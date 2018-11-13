В Крыму выпал первый снег
Сегодня, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег.
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Осадки наблюдались в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Также в Старом Крыму образовался настоящий снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Снег ночью шел в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.
Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели.
Фото первого снега тут же появились в сети.
Солхат— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.
Сезон “три снежинки и катастрофа“на дорогах Крыма открыт pic.twitter.com/oT4LpEhugh
Симферопольский р-он— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.
Добро 2
Зима явно близко pic.twitter.com/i2C5Xb4Q9w
п.Солхат— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.
Припорошило pic.twitter.com/lsKludpVs8
Напомним, неделя в Украине будет холодной и с мокрым снегом. Также ожидаются заморозки. Средняя температура днем 4...7 градусов тепла.