Жители полуострова делятся снежными снимками в социальных сетях.

В соцсетях показали первый снег в Крыму УНИАН

Сегодня, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег.

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Осадки наблюдались в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Также в Старом Крыму образовался настоящий снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Снег ночью шел в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.

Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели.

Фото первого снега тут же появились в сети.

Солхат

Сезон “три снежинки и катастрофа“на дорогах Крыма открыт pic.twitter.com/oT4LpEhugh — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.

Симферопольский р-он

Добро 2

Зима явно близко pic.twitter.com/i2C5Xb4Q9w — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 13 ноября 2018 г.

Напомним, неделя в Украине будет холодной и с мокрым снегом. Также ожидаются заморозки. Средняя температура днем 4...7 градусов тепла.