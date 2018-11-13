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В Крыму выпал первый снег

Комментариев: 2
Жители полуострова делятся снежными снимками в социальных сетях.
В соцсетях показали первый снег в Крыму
В соцсетях показали первый снег в Крыму
УНИАН

Сегодня, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег.

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Осадки наблюдались в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Также в Старом Крыму образовался настоящий снежный покров толщиной в несколько сантиметров. Снег ночью шел в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.

Холодная погода, по прогнозам крымских синоптиков, с сильным северо-восточным ветром и осадками в виде дождя с мокрым снегом продержится до конца следующей недели. 

Фото первого снега тут же появились в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима в Крыму

Публикация от Денис (@den4ik_34rus_87)

Напомним, неделя в Украине будет холодной и с мокрым снегом. Также ожидаются заморозки. Средняя температура днем 4...7 градусов тепла.

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Теги: снег, Крым, полуостров, соцсети, фото
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорян    13.11.2018, 13:16
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Да-а-а, при Януковиче там такого не было!..
Мистериокс    13.11.2018, 12:52
Оценка:  +1
Мистериокс
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