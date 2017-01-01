Верховный суд поставил точку в конфликте вокруг "Черкассыоблэнерго"

С апреля 2016 года, после назначения заместителем председателя правления Фонда госимущества Украины Владимира Державина, предпринимались активные попытки смены руководства компании ПАО “Черкассыоблэнерго”. После переформатирования Фондом госимущества Украины наблюдательного совета компании и включения в его состав еще одного члена – Виталия Денисенко, был реализован ряд попыток рейдерского захвата предприятия, сообщает 1News.

На заседании нового состава наблюдательного совета ПАО “Черкассыоблэнерго” приняли решение про отстранение руководителя Светланы Кузьминской от занимаемой должности.

Данное решение было оспорено в судебном порядке, как незаконное, Решениями хозяйственного суда Черкасской области от 29.09.2016 и Киевского апелляционного хозяйственного суда от 24.05.2017 действия нового состава наблюдательного совета признаны незаконными.

Суды признали, что данные решения, вопреки требованиям законодательства, не согласованы с Кабинетом Министров Украины.

С сентября 2016 года по указанным фактам было возбуждено ряд уголовных дел с разными правовыми квалификациями (рейдерство, хулиганство, злоупотребление служебным положением, незаконное вмешательство в государственный реестр).

Аналогические обстоятельства, в последующем, имели место при проведении целого ряда внеочередных общих собраний акционеров ПАО “Черкассыоблэнерго”. Министерство юстиции установило неправомерность регистрации назначенного ФГИ и.о. руководителя и отменило внесенные ведомости в единый государственный реестр предприятий ведомостей относительно него, как руководителя.

В результате, Верховным Судом Украины поставлена точка в длительных судебных разбирательствах. Судом наивысшей инстанции сделан вывод о противоправности действий представителей Фонда государственного имущества Украины и восстановлено в должности руководителя Светлану Кузьминскую.