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Юлия Тимошенко во втором туре выборов способна обойти каждого из кандидатов - социология

Комментариев: 9
Юлия Тимошенко во втором туре выборов способна обойти каждого из кандидатов - социология

По результатам моделирования 2 тура президентских выборов Юлия Тимошенко выигрывает у всех возможных конкурентов. Об этом заявили социологи на основании совместного большого исследования КМИС, Центра Разумкова и группы “Рейтинг“, в ходе которого было опрошено 10 000 респондентов.

В частности, у действующего президента Петра Порошенко Юлия Тимошенко во 2 туре выборов выиграет с результатом 29% на 14%.

При этом Петр Порошенко в случае выхода во 2 тур проигрывает всем возможным кандидатам.

По данным социологического исследования, в первом туре выборов уверенное первое место с отрывом в два раза занимает Юлия Тимошенко. Ее готовы поддержать 21% украинцев, которые определились и пойдут на выборы. На втором месте Владимир Зеленский с результатом 11%. Далее идут Петр Порошенко и Анатолий Гриценко с одинаковым результатом в 10% голосов. Юлия Тимошенко лидирует во всех макрорегионах Украины, кроме Донбасса.

Каждый пятый избиратель верит, что следующим президентом станет именно Юлия Тимошенко. В победу Петра Порошенко верят 14% тех, кто пойдет на выборы.

Совместный опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы “Рейтинг“ проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Опрошено 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность составляет не более 1%. 

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Комментариев (9)
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ALFER+    13.11.2018, 13:53
Оценка:  0
ALFER+
А нах шут зеленский, для оттяжки? Дурдом!
А Юлька устроит террор обидчикам, и простым людям достанется.
fkrfyfan    13.11.2018, 12:56
Оценка:  -4
fkrfyfan
Юля забывает, что считать то будет педина команда
Woodbrother    13.11.2018, 13:04
Оценка:  0
Woodbrother
Избирательную систему Украины вы не знаете. Неужели на вашей кастраме нечего почитать на данную тему ?
fkrfyfan    13.11.2018, 13:09
Оценка:  -3
fkrfyfan
А ты у себя на чарновцах?
Woodbrother    13.11.2018, 12:48
Оценка:  +1
Woodbrother
Сказки сказками. Нет у Воны чувства самосохранения. Следующий Майдан будет вооруженным. До вертолета можно и не добежать.
Колишній-східняк    13.11.2018, 12:53
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Наступний Майдан країна може не пережити...
Шкиряк_и_Зорян    13.11.2018, 12:44
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорян
А я бы за Супрун голосовал! Всё равно терять уже нечего.
Колишній-східняк    13.11.2018, 12:54
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Невже такий бідний? Але ж комп ще можна продати?
ALFER+    13.11.2018, 13:48
Оценка:  0
ALFER+
Не, уж лучше за шкиряка )
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