Почти тысяча украинских заключенных просят перевести их из "ЛДНР"

Сепаратисты используют заключенных как бесплатную рабочую силу.

Прошения о переводе их на подконтрольную Украине территорию написали 895 заключенных, находящихся в тюрьмах фейковых “Донецкой народной республики“ и “Луганской народной республики“.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе круглого стола в офисе омбудсмена, передают Українськi Новини.

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“С конца 2014 года и до настоящего времени в секретариат омбудсмена поступили обращения от 895 граждан (заключенных на оккупированных территориях), из которых 470 - из Донецкой области и 425 - из Луганской области. Украина готова забрать всех заключенных“, - сообщила Денисова.

Она заявила, что боевики используют заключенных как бесплатную рабочую силу и солдат для боевых подразделений.

Как сообщалось в августе, Россия отказалась обменять 36 своих граждан на украинских политзаключенных.