На организацию выборов уйдет более 2 миллиарда гривен - ЦИК

На первый тур выборов планируется потратить примерно 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн.

На организацию президентских выборов в Украине потратят более 2 миллиарда гривен.

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Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

“Общая сумма пока составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн, из них на первый тур выборов - примерно 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн“, - рассказал Радченко.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бердацкой, в комиссии рассчитывают, что при рассмотрении во втором чтении проекта государственного бюджета на 2019 годд будут учтены замечания по перераспределению средств, которые не были использованы на местные выборы.

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“Их планируем использовать на кибербезопасность. Надеемся, что мы успеем провести тендеры и закупить техническое оборудование для обеспечения кибербезопасности“, - отметила Бердацкая.

Напомним, ранее было опубликовано, что проведение президентских выборов в 2019 году будет стоить 2,355 миллиарда гривен, а парламентские выборы обойдутся в 1,950 млрд гривен. Такие объемы расходов утвердила Центральная избирательная комиссия.