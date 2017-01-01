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Из "ЛДНР" пытались провезти пломбы украинской ЦИК

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Необычную находку выявили сотрудники ГПСУ на КПВВ Новотроицкое.
В ситуации разбирается СБУ
В ситуации разбирается СБУ
timer-odessa.net

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Украинские пограничники 12 ноября обнаружили номерные пломбы Центральной избирательной комиссии в автомобиле, следовавшем с временно неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сообщил пресс-отдел Государственной пограничной службы.

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На КПВВ Новотроицкое военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра транспортного средства, прибывшего  с временно неподконтрольной территории Донецкой области, обнаружили номерные пломбы ЦИК Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданина, который их перемещал, вместе с находкой передали сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения обстоятельств.

Как сообщалось, 11 ноября на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей провели так называемые “выборы“ глав и “депутатов парламентов“ самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест России.

Во Франции и Германии “выборы“ на Донбассе назвали противозаконными. Также их осудили в НАТО.

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Теги: выборы, ЛДНР, пограничники, ЦИК
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