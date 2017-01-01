Ляшко за госсчет заказал рекламу на телеканалах

Партия "радикалов" оплатила рекламу каналам 112 и NewsOne, и при этом поддерживает против них санкции.

Комитет избирателей Украины сообщил, что Радикальная партия Олега Ляшко в третьем квартале 2018 года оплатила рекламу на телеканалах 112 и NewsOne за деньги из госбюджета.

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В Комитете отмечают, что партия Ляшко поддерживает санкции против этих каналов и при этом заказывает у них рекламу.

“В течение июля-сентября радикалы потратили на рекламу на ТВ 3 млн грн. Из них 900 тысяч бюджетных гривен получил телеканал 112. Деньги были перечислены в конце августа ООО Информационное агентство 112-Украина за размещение информационного видеоматериала в эфире телеканала“, - говорится в сообщении.

В КИУ также обратили внимание на “ошибку” в названии канала, который был прописан как NEWSONT и фигурирует среди двух получателей 900 тысяч грн вместе с ООО Новости 24.

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В Комитете отмечают, что это не первый случай оплаты рекламы на этих каналах партией Ляшко, и тоже за бюджетные средства.

Всего в июле-сентябре партия потратила 12,9 млн грн. Треть средств, 4,8 млн, направили на рекламу (3 млн - на рекламу по ТВ и 1,5 млн - на печатные СМИ). При этом из 12,9 млн расходов только 87 тысяч грн были собственными средствами партии. Остальные - деньги из госбюджета.

Напомним, в октябре аналитическая организация опубликовала результаты исследований, согласно которым Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко возглавили рейтинг манипуляторов и лжецов.