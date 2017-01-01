Троих житомирских чиновников обвиняют в гибели 8 человек

Сотрудники коммунального предприятия подделали документы о прочистке дымовых каналов, из-за чего семья задохнулась угарным газом.

Трагедия произошла в марте этого года Бердичев.biz

В городе Бердичев трех чиновников коммунального предприятия привлекут к ответственности за гибель восьмерых человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сотрудникам коммунального предприятия сообщили о подозрении по статье 272 - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

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Досудебное расследование установило, что должностные лица коммунального предприятия подделали служебную документацию о прочистке дымовых каналов в многоквартирном доме. Также они не выполнили требования законодательства при работе с газовым оборудованием. Из-за допущенных нарушений в одной из квартир от отравления угарным газом погибла семья из 8 человек, в том числе - двое малолетних детей.

Прокуратура ходатайствует об отстранении подозреваемых от должностей и взятии их под стражу. В случае обвинительного приговора, чиновникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

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Как сообщалось, в марте в Бердичеве были найдены мертвыми восемь человек.

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