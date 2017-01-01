Руководство МАУ украло более 10 млн грн у аэропорта Борисполь

Прокуратура Киевской области разоблачила преступную схему, которую организовали должностные лица авиакомпании МАУ.

Действия менеджмента авиакомпании Международные авиалинии Украины привели к убытку госпредприятия Международный аэропорт Борисполь на сумму 10 млн гривен. Проведен ряд обысков по местам жительства фигурантов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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В частности, следствием установлено, что между МАУ и Борисполем заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта.

“Так, должностные лица авиакомпании МАУ, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, скрыли от госпредприятия реальные объемы полученных денежных средств за выполнение работ по обслуживанию и ремонту. Вследствие неправомерных действий указанных лиц, государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн грн“, – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования, прокуратурой совместно с СБУ проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

“Управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления“, – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В госреестре информация о бенефициарах МАУ отсутствует, однако известно, что одним из них является бизнесмен Игорь Коломойский, уточняет Бизнес Цензор.

Как сообщалось 10 октября, Черкасский аэропорт срежет и продаст асфальт для погашения долгов по зарплате.

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