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Руководство МАУ украло более 10 млн грн у аэропорта Борисполь

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Прокуратура Киевской области разоблачила преступную схему, которую организовали должностные лица авиакомпании МАУ.
МАУ Коломойского нанесли аэропорту Борисполь убытков на 10 млн гривен
МАУ Коломойского нанесли аэропорту Борисполь убытков на 10 млн гривен
unian.net

Действия менеджмента авиакомпании Международные авиалинии Украины привели к убытку госпредприятия Международный аэропорт Борисполь на сумму 10 млн гривен. Проведен ряд обысков по местам жительства фигурантов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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В частности, следствием установлено, что между МАУ и Борисполем заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта.

“Так, должностные лица авиакомпании МАУ, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, скрыли от госпредприятия реальные объемы полученных денежных средств за выполнение работ по обслуживанию и ремонту. Вследствие неправомерных действий указанных лиц, государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн грн“, – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования, прокуратурой совместно с СБУ проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

“Управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления“, – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В госреестре информация о бенефициарах МАУ отсутствует, однако известно, что одним из них является бизнесмен Игорь Коломойский, уточняет Бизнес Цензор.

Как сообщалось 10 октября, Черкасский аэропорт срежет и продаст асфальт для погашения долгов по зарплате.

 

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Теги: коррупция, Коломойский, Борисполь, МАУ
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