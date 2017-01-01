Полторак оценил морскую оборону ВСУ

Украина готова дать ответ на агрессивные действия России в Черном море и Азовском море.

Военные возможности Вооруженных сил Украины в Черном море значительно опережают возможности в Азовском море.

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Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море, у нас есть там (в Черном море) возможности для маневра и наращивания усилий. Россия не является в Черном море полноправным хозяином, поскольку там есть страны НАТО. Но даже если не принимать во внимание страны НАТО, наши возможности там гораздо больше и возможности наши адекватно отвечать намного больше. Хотя эти возможности надо усилить и развивать", - отметил министр, отвечая на вопрос, готова ли Украина отвечать на агрессию и гибридную войну России в Черном море.

По его словам, на сегодня Минобороны существенно укрепило позиции ВСУ на побережье Азовского моря, однако в перспективе следует наращивать силы для увеличения присутствия украинских военных там.

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При этом он добавил, что речь идет не только о наращивании количества плавсредств, поскольку Украина не может соперничать с РФ по вооружению, так как значительно уступает ей бюджетом, но и о переброске сил для укрепления побережья.

Напомним, ранее Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б/н 178) Сыктывкар и ПСКР-921 Кизляр (б/н 177) проекта 10410 Береговой охраны ФСБ в Азвоское море для увеличения численности своих надводных сил.