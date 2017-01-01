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Внутренний конфликт в ЖК Чайка перерос в попытку директора Кулагина присвоить компанию - СМИ

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Внутренний конфликт в ЖК Чайка перерос в попытку директора Кулагина присвоить компанию - СМИ
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Внутренний конфликт в ЖК Чайка перерос в попытку директора Кулагина присвоить компанию - СМИ
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Внутренний конфликт основателей и управленца застройщика ЖК Чайка перерос в попытку директора ОМОКСа Алексея Кулагина присвоить себе компанию, сейчас в произошедшем разбираются правоохранители и МВД.

Кулагин воспользовался доверием владельцев и основателей компании Андрея Шишова и Павла 
Климца, а также заручился поддержкой лидера Антирейдерского союза предпринимателей Украины 
Андрея Семидидько, и попытался переоформить право собственности на себя и свою нынешнюю 
супругу, однако потерпел фиаско.

Попытки махинаций стали известны Шашову и Климцу, и те обратились с соответствующими 
заявлениями в МВД и суд. По мере выяснения обстоятельств, раскрылись и другие подробности 
деятельности Кулагина на посту директора. Так группа менеджеров компании ОМОКС под 
руководством Алексея и Оксаны Кулагиных в течение длительного периода скрытно готовили 
мошенническую схему, подобную схеме Элита-Центр, благодаря которой тысячи людей, 
оплативших квартиры, могли остаться ни с чем.

Также сейчас тот же менеджмент предпринимает попытки хищения средств ОМОКСа, пытаясь 
перевести их на счета фирм-однодневок.

После начала правовых разбирательств и следствия Кулагин организовал пресс-конференцию и 
обвинил в провале своих махинаций ГПУ, МВД, СБУ, суды всех уровней и собственников ЖК Чайка. С 
ним также выступал и его соратник Андрей Семидидько, однако неубедительно, поскольку его 
утверждения не подтверждались документально, а основывались на устных заявлениях Кулагина.

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