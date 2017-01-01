Внутренний конфликт в ЖК Чайка перерос в попытку директора Кулагина присвоить компанию - СМИ
Внутренний конфликт основателей и управленца застройщика ЖК Чайка перерос в попытку директора ОМОКСа Алексея Кулагина присвоить себе компанию, сейчас в произошедшем разбираются правоохранители и МВД.
Кулагин воспользовался доверием владельцев и основателей компании Андрея Шишова и Павла
Климца, а также заручился поддержкой лидера Антирейдерского союза предпринимателей Украины
Андрея Семидидько, и попытался переоформить право собственности на себя и свою нынешнюю
супругу, однако потерпел фиаско.
Попытки махинаций стали известны Шашову и Климцу, и те обратились с соответствующими
заявлениями в МВД и суд. По мере выяснения обстоятельств, раскрылись и другие подробности
деятельности Кулагина на посту директора. Так группа менеджеров компании ОМОКС под
руководством Алексея и Оксаны Кулагиных в течение длительного периода скрытно готовили
мошенническую схему, подобную схеме Элита-Центр, благодаря которой тысячи людей,
оплативших квартиры, могли остаться ни с чем.
Также сейчас тот же менеджмент предпринимает попытки хищения средств ОМОКСа, пытаясь
перевести их на счета фирм-однодневок.
После начала правовых разбирательств и следствия Кулагин организовал пресс-конференцию и
обвинил в провале своих махинаций ГПУ, МВД, СБУ, суды всех уровней и собственников ЖК Чайка. С
ним также выступал и его соратник Андрей Семидидько, однако неубедительно, поскольку его
утверждения не подтверждались документально, а основывались на устных заявлениях Кулагина.