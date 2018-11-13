Избиение Найема: нардеп требует три миллиона компенсации

Нардеп требует компенсировать ему материальный и моральный ущерб за избиение в центре Киева весной.

Народный депутат Мустафа Найем требует через суд возместить ему материальный и моральный ущерб с троих иностранцев, которые являются фигурантами дела о его избиении. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщил адвокат подозреваемых Олег Ищенко, пишет Страна.

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Отмечается, что нардеп оценил траты на курс лечения и на получение правовой помощи в 50 тысяч гривен. А кроме того, он заявил о моральном ущербе на 3,2 млн грн суммарно к подозреваемым в деле о его избиении.

Найем отмечает, что в результате потасовки на Бессарабке, были унижены его честь, достоинство, престиж и деловая репутация как народного депутата. Кроме того, парламентарий посетовал на значительные моральные переживания.

“Все эти обстоятельства в виде ухудшения состояния здоровья, порчи моей репутации, в том числе как народного депутата, причиняют мне душевную боль и страдания за несправедливость, проявленную по отношению ко мне, неуважение с их стороны минимальных норм морали и правил поведения, что вылилось в открытое избиение за высказанные замечания и просьбы быть людьми“, - указано в иске.

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Информацию об иске подтвердил брат нардепа и адвокат Маси Найем. По его словам, иск о компенсации это только часть претензий к напавшим.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева. Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному нападавшему сообщили о подозрении заочно, он скрывается на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции.