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Избиение Найема: нардеп требует три миллиона компенсации

Комментариев: 6
Нардеп требует компенсировать ему материальный и моральный ущерб за избиение в центре Киева весной.
Найем "оценил свое лицо" в 3,2 миллиона гривен
Найем "оценил свое лицо" в 3,2 миллиона гривен
УНИАН

Народный депутат Мустафа Найем требует через суд возместить ему материальный и моральный ущерб с троих иностранцев, которые являются фигурантами дела о его избиении. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщил адвокат подозреваемых Олег Ищенко, пишет Страна.

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Отмечается, что нардеп оценил траты на курс лечения и на получение правовой помощи в 50 тысяч гривен. А кроме того, он заявил о моральном ущербе на 3,2 млн грн суммарно к подозреваемым в деле о его избиении.

Найем отмечает, что в результате потасовки на Бессарабке, были унижены его честь, достоинство, престиж и деловая репутация как народного депутата. Кроме того, парламентарий посетовал на значительные моральные переживания.

“Все эти обстоятельства в виде ухудшения состояния здоровья, порчи моей репутации, в том числе как народного депутата, причиняют мне душевную боль и страдания за несправедливость, проявленную по отношению ко мне, неуважение с их стороны минимальных норм морали и правил поведения, что вылилось в открытое избиение за высказанные замечания и просьбы быть людьми“, - указано в иске.

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Информацию об иске подтвердил брат нардепа и адвокат Маси Найем. По его словам, иск о компенсации это только часть претензий к напавшим.

Напомним, нападение на Найема произошло 30 апреля в центре Киева. Задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному нападавшему сообщили о подозрении заочно, он скрывается на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции. 

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Теги: суд, драка, избиение, нападение, компенсация, иск, моральный ущерб, Мустафа Найем
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Комментариев (9)
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samanta_s    13.11.2018, 16:58
Оценка:  0
samanta_s
шушара дорвалась до власти
А_Л_Н    13.11.2018, 16:58
Оценка:  0
А_Л_Н
избиение? шутка чи шо, он же сам за ними бегал.
sashha    13.11.2018, 16:30
Оценка:  +4
sashha
Чксть и достоинство у чурбана Афганского?
Letohradek    13.11.2018, 16:46
Оценка:  -7
Letohradek
Ты нацист?
Letohradek    13.11.2018, 16:56
Оценка:  -1
Letohradek
Надеюсь, нацистские высказывания будут удалены а нацисты забанены!
Адекваты    13.11.2018, 16:20
Оценка:  +6
Адекваты
На родину-в Афганистан командовать!
Letohradek    13.11.2018, 16:21
Оценка:  -6
Letohradek
Его Родина - Украина. Смирись!
Peyot    13.11.2018, 15:56
Оценка:  +7
Peyot
за налогичные избиения по 50 грн обычно суды дают компенсации. а наем 100% сам драку спровоцировал!
Letohradek    13.11.2018, 16:20
Оценка:  -2
Letohradek
Нищебродам хватает и 50 гривен. Достойные люди оценивают дороже свое здоровье. Как-то так ...
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