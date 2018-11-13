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Порошенко отказался от встречи с УПЦ МП - СМИ

Комментариев: 12
Президент в последний момент отказался посетить Киево-Печерскую Лавру, где проходит Архиерейский собор, пишут СМИ.
Порошенко передумал встречаться с епископами УПЦ МП
Порошенко передумал встречаться с епископами УПЦ МП
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Президент Петр Порошенко отказался от встречи с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата, которые во вторник, 13 ноября, собрались на Архиерейский собор в Киево-Печерской Лавре.

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Об этом пишут Вести со ссылкой на источник в Лавре.

"Встречи не будет. Порошенко отказался приезжать к нам в последний момент", - отметил собеседник издания.

Отметим, сегодня в Лавре состоялось Заседание Священного Синода УПЦ. Его возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Сегодня наш Синод собран для того, чтобы обсудить одну очень важную проблему, которая встала перед нами – проблему церковного состояния в нашей Церкви, в нашей Украинской державе", – объявил в начале заседания Митрополит Онуфрий.

Как сообщают Вести, не все архиереи приехали на встречу. "Многие проигнорировали приглашение президента к диалогу", - отметил он.

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По словам собеседника издания, на территории Лавры появились люди, похожие на титушек.

"Здесь находились два десятка крепких молодчиков, которым раздавали купюры в 200 гривен, всего в пятистах метрах от места, где пройдет встреча. А именно, возле нижнего входа в Верхнюю Лавру - возле 39 корпуса", - отметил он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 

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Теги: церковь, УПЦ МП, Порошенко, Киево-Печерская Лавра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Shurat77    13.11.2018, 16:18
Оценка:  +2
Shurat77
Это говорит о том что порошенко бесноватый, боится святынь Лавры, при входе его бы кинуло на землю и пена со рта пошла бы, бес в нем сидит.
Sinobi-life    13.11.2018, 16:28
Оценка:  0
Sinobi-life
Холоп, а кто с сектантами желает общаться???
Peyot    13.11.2018, 16:14
Оценка:  -1
Peyot
А смысл ему общатся с кгбешной сектой кремля?
Адекваты    13.11.2018, 16:24
Оценка:  +1
Адекваты
А Филаретка не из той же секты?))Не с КГБ при советах был?
Хитрый-Лис    13.11.2018, 16:13
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Цытата - в нашей Украинской державе?
-И с каких пор МП причитает себя к Украинской державе?
Sancho-s    13.11.2018, 16:12
Оценка:  -1
Sancho-s
Это всё равно, что встречаться с Аксёновым
БЕЗУМЕЦ    13.11.2018, 16:06
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ
И правильно сделал.
Колишній-східняк    13.11.2018, 15:53
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Не царское это дело с титушками махаться.
Goga19041984    13.11.2018, 15:50
Оценка:  -6
Goga19041984
все дело в том что там хотели экзорцизм над петром провести, так он сцыконул.
Shurat77    13.11.2018, 15:48
Оценка:  -5
Shurat77
бес который сидит в гаранте испугался святого места.
Хитрый-Лис    13.11.2018, 16:13
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Святое место Ваше на Колыме и по ГУЛАГам
Адекваты    13.11.2018, 16:25
Оценка:  0
Адекваты
А Лис прям Сталин?))
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