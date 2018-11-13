Порошенко отказался от встречи с УПЦ МП - СМИ

Президент в последний момент отказался посетить Киево-Печерскую Лавру, где проходит Архиерейский собор, пишут СМИ.

Президент Петр Порошенко отказался от встречи с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата, которые во вторник, 13 ноября, собрались на Архиерейский собор в Киево-Печерской Лавре.

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Об этом пишут Вести со ссылкой на источник в Лавре.

"Встречи не будет. Порошенко отказался приезжать к нам в последний момент", - отметил собеседник издания.

Отметим, сегодня в Лавре состоялось Заседание Священного Синода УПЦ. Его возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

"Сегодня наш Синод собран для того, чтобы обсудить одну очень важную проблему, которая встала перед нами – проблему церковного состояния в нашей Церкви, в нашей Украинской державе", – объявил в начале заседания Митрополит Онуфрий.

Как сообщают Вести, не все архиереи приехали на встречу. "Многие проигнорировали приглашение президента к диалогу", - отметил он.

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По словам собеседника издания, на территории Лавры появились люди, похожие на титушек.

"Здесь находились два десятка крепких молодчиков, которым раздавали купюры в 200 гривен, всего в пятистах метрах от места, где пройдет встреча. А именно, возле нижнего входа в Верхнюю Лавру - возле 39 корпуса", - отметил он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.