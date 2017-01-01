Павелко должен уйти: НАПК заявило о незаконности совмещения им всех его постов

Совмещение Андреем Павелко должностей нардепа и Главы Бюджетного комитета ВР с руководящим постом в прибыльной организации UEFA Events SA является грубым нарушение законодательства.

Об этом в официальном ответе на соответствующий запрос общественных активистов заявило НАПК, сообщил во время пресс-конференции в ИА “Интерфакс-Украина“ адвокат Олег Скупинский.

“НАПК предоставила однозначный ответ о невозможности совмещения мандата народного депутата Украины с должностями в исполнительных и контролирующих органах FIFA и UEFA. А следовательно, незаконности такого совмещения“, - говорится в сообщении.

При этом он отметил: причиной для такого заявления НАПК стало возможное нарушение антикоррупционного законодательства со стороны исполкома ФФУ при выдвижении в марте 2018 года кандидатуры Павелко на должность члена исполкома UEFA.

“Мы сделали запрос в НАПК в связи с этим выдвижением – и получили ответ, который гласит: народным депутатам запрещается заниматься ... предпринимательской деятельностью, а также входить в состав правления, других исполнительных или контролирующих органов предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, в связи с чем, народные депутаты не имеют права входить в исполнительные и контролирующие органы UEFA и FIFA“, - резюмировал адвокат.



Как известно, во время упомянутой пресс-конференции в зал вошли неизвестные в балаклавах и попытались сорвать ее - напав на ее организаторов и облив их неизвестной жидкостью.