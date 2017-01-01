В Киеве машинист переехал поездом сына

В Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - также работника железной дороги. Несчастный случай произошел на Оболони.

На столичной Оболони машинист тепловоза переехал собственного сына - работника железной дороги.

Об этом со ссылкой на ЧАО Киев - Днепровское МППЖТ, где произошла трагедия, сообщают Вести.

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Известно, что машинист тепловоза вместе со своим 26-летним сыном, который работал составителем поездов, осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, в результате которых и произошел несчастный случай.

"Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда", - сообщили работники предприятия.

Напомним, ранее в Киевской области на станции Мироновка 61-летняя женщина на мопеде попала под поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Также, в поселке Покотиловка Харьковской области на одноименной железнодорожной станции в ночь на субботу грузовой поезд наехал на 51-летнего мужчину, который сидел на рельсах.