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В Киеве машинист переехал поездом сына

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В Киеве машинист тепловоза переехал собственного сына - также работника железной дороги. Несчастный случай произошел на Оболони.
Несчастный случай произошел на Оболони
Несчастный случай произошел на Оболони
thekievtimes.ua

На столичной Оболони машинист тепловоза переехал собственного сына - работника железной дороги.

Об этом со ссылкой на ЧАО Киев - Днепровское МППЖТ, где произошла трагедия, сообщают Вести.

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Известно, что машинист тепловоза вместе со своим 26-летним сыном, который работал составителем поездов, осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, в результате которых и произошел несчастный случай.

"Человека буквально разрезало пополам. Скорее всего, он мог поскользнуться или сорваться с подножки вагона во время движения поезда", - сообщили работники предприятия.

Напомним, ранее в Киевской области на станции Мироновка 61-летняя женщина на мопеде попала под поезд. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. 

Также, в поселке Покотиловка Харьковской области на одноименной железнодорожной станции в ночь на субботу грузовой поезд наехал на 51-летнего мужчину, который сидел на рельсах.

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Теги: Киев, смерть, Поезд, железная дорога, Сын, гибель, несчастный случай, машинист
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Источник: korrespondent.net

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