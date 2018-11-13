Выведите из "аквариума": Зайцевой на суде снова стало плохо

Алена Зайцева пожаловалась на тошноту и заявила об ухудшении самочувствия .

В Киевском районном суде Харькова в ходе очередного заседания по делу о смертельном ДТП на Сумской, обвиняемой Елене Зайцевой снова стало плохо.

Зайцева пожаловалась на тошноту и попросила вывести ее из “аквариума“, передает NewsRoom.

Читай также: Годовщина ДТП в Харькове: Что нужно знать по "Делу Зайцевой"

В начале заседания судья озвучил результаты экспертизы, которую подготовили специалисты Института имени Бокариуса. Криминалисты пришли к выводу, что до начала движения автомобиль Геннадия Дронова остановится за линией светофора, передняя часть иномарки находилась на перекрестке.

Адвокат Дронова после потребовал отвода экспертов, однако его выступление было прервано из-за проблем со звукозаписывающей аппаратурой и был объявлен технический перерыв.

Читай также: Зайцевой в суд вызвали скорую

В это время Зайцева и пожаловалась на самочувствие, после чего ее забрали в камеру.

На суде также присутствовала одна из пострадавших в кровавом ДТП. “Как по мне, всего достаточно, чтобы вынести приговор, но я не понимаю, почему дело затягивается“, - заявила она.

Напомним, 7 ноября суд Харькова продолжил подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у Зайцевой заболевание мозга.

До этого, впервые свою версию событий рассказал второй водитель-участник смертельного ДТП Геннадий Дронов.