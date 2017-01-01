В Киевской области нашли три бомбы весом в полторы тонны

Одну авиабомбу уже подняли на поверхность. Продолжаются работы по откапыванию еще двух боеприпасов.

В городе Белая Церковь в Киевской области во время проведения поисковых работ спасатели из отряда специального назначения обнаружили три немецкие авиабомбы SD-500.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В ходе обследования вблизи парка Александрия, массив Гаек, были обнаружены три немецких авиабомбы SD-500, вес одной составляет 500 кг. Начаты работы по выкапыванию их из земли, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня одну авиабомбу уже подняли на поверхность, продолжаются работы по откапыванию еще двух. В дальнейшем авиабомбы будут транспортированы на полигон и уничтожены.

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Ранее, в селе Волохов Яр Чугуевского района (Харьковская область) во дворе частного дома обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также, у поселка Лукиевка в Никопольском районе Днепропетровской области во время прогулки местный житель обнаружил взрывоопасный предмет. Оказалось - это 100-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.