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Украина планирует закупить за границей артиллерийские системы - Полторак

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Полторак отметил, что переговоры ведутся еще с начала войны на Донбассе.
Украина также развивает собственные боевые системы
Украина также развивает собственные боевые системы
armyrecognition.com

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина планирует закупить за рубежом артиллерийские системы и переговоры об этом начались еще в начале войны на Донбассе и продолжают по сей день.

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Полторак в эфире 5 канала также добавил, что данные переговоры ведутся несмотря на разработку собственных систем.

“Мы обратились ко всем нашим партнерам с просьбой предоставить нам возможность не то, что получить как помощь, а даже закупить, оснащение, вооружение... После получения Javelin этот процесс стал более продуктивным, и у нас ведутся сейчас переговоры... с многими странами на предмет возможной поставки не только боевых беспилотных летательных аппаратов, а другого вооружения, оснащения, в том числе артиллерийских систем“, - сказал глава оборонного ведомства.

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Полторак отметил, что отечественную разработку 155-мм САУ Богдана, которая проходит испытания, нужно еще ввести в действие, и она не закрывает всю линейку артиллерии которая нужна нашим подразделениям.

Также он сообщил, что украинские артсистеми, которые разрабатываются, в том числе и Ольха, будут базироваться на отечественных шасси и с большой долей вероятности это будет КрАЗ.

Напомним, 21 октября украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро Луч.

Ранее, в августе, секретарь СНБО Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана. Позднее, эксперт рассказал о проблемах новой САУ Богдана.

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Теги: Полторак, Минобороны, артилерия, артсистемы, Богдана, Ольха
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