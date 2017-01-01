Украина планирует закупить за границей артиллерийские системы - Полторак

Полторак отметил, что переговоры ведутся еще с начала войны на Донбассе.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина планирует закупить за рубежом артиллерийские системы и переговоры об этом начались еще в начале войны на Донбассе и продолжают по сей день.

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Полторак в эфире 5 канала также добавил, что данные переговоры ведутся несмотря на разработку собственных систем.

“Мы обратились ко всем нашим партнерам с просьбой предоставить нам возможность не то, что получить как помощь, а даже закупить, оснащение, вооружение... После получения Javelin этот процесс стал более продуктивным, и у нас ведутся сейчас переговоры... с многими странами на предмет возможной поставки не только боевых беспилотных летательных аппаратов, а другого вооружения, оснащения, в том числе артиллерийских систем“, - сказал глава оборонного ведомства.

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Полторак отметил, что отечественную разработку 155-мм САУ Богдана, которая проходит испытания, нужно еще ввести в действие, и она не закрывает всю линейку артиллерии которая нужна нашим подразделениям.

Также он сообщил, что украинские артсистеми, которые разрабатываются, в том числе и Ольха, будут базироваться на отечественных шасси и с большой долей вероятности это будет КрАЗ.

Напомним, 21 октября украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро Луч.

Ранее, в августе, секретарь СНБО Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана. Позднее, эксперт рассказал о проблемах новой САУ Богдана.