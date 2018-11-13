УПЦ МП отказалась принимать участие в создании автокефальной церкви
Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.
Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября 2018.
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“Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне“, - говорится в документе.
По мнению епископов УПЦ МП он “не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины“.
“При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным“, - отмечается в заявлении.
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Напомним, Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Соответствующее решение принял архиерейский собор церкви.
Также Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
И враги человеку - домашние его."
Евангелие от Матфея.
Вот такие вот они "миротворцы".