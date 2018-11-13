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УПЦ МП отказалась принимать участие в создании автокефальной церкви

Комментариев: 17
Собор епископов процесс считает, что предоставление Томоса является навязанным извне и не отражает внутренней церковной необходимости.
УПЦ МП официально пошла против Вселенского патриархата
УПЦ МП официально пошла против Вселенского патриархата
news.church.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября 2018.

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“Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне“, - говорится в документе.

По мнению епископов УПЦ МП он “не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины“.

“При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным“, - отмечается в заявлении.

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Напомним, Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Соответствующее решение принял архиерейский собор церкви.

Также Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.

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Теги: автокефалия, УПЦ МП, епископ, духовенство
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Комментариев (19)
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tvinV8    13.11.2018, 18:49
Оценка:  +1
tvinV8
Полностью поддерживаю Бл. Онуфрия и весь Синод!!!
Coюзник    13.11.2018, 18:56
Оценка:  0
Coюзник
Но если поддерживашь, то скинься на билет в Россию и там поддерживай ... всего то делов
KINGs    13.11.2018, 18:46
Оценка:  +1
KINGs
Никакие они не МП, МП не существует. Они представители Украинской Православной Церкви, хоть имеют духовную связь с РПЦ, но также Они имеют духовную связь со всеми каноничными православными Церквями мира.
flacon9havi    13.11.2018, 18:59
Оценка:  0
flacon9havi
Це Ви про духовний зв'язок по закодованих каналах супутникової мережі кримля?
iseamaster    13.11.2018, 18:43
Оценка:  -1
iseamaster
процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним, нав'язаним ззовні. Ніхто з канонічних духовно служителів не просив нiяких томосiв. Подивимося хто визнає рошенівську автокефалію.
Letohradek    13.11.2018, 18:58
Оценка:  0
Letohradek
Почитатель енакиевского зэка, а что это ты часто начал писать на мове? Неужели на самом деле боишься преследований "правого сектора"?
iseamaster    13.11.2018, 18:59
Оценка:  0
iseamaster
Правого не боюся. Боюся лівого ...
lav2    13.11.2018, 18:43
Оценка:  0
lav2
Ось для кого Свята Трійця на першому місці!!! Молодці!Все повинно бути зроблено в канонічний спосіб!
ВосставшийИзБана    13.11.2018, 18:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А они как сделаны?
Dezertir_    13.11.2018, 18:38
Оценка:  -1
Dezertir_
Как хорошо быть атеистом...
Letohradek    13.11.2018, 18:33
Оценка:  0
Letohradek
Скрепно-православные, валите за паребрик! В Украине вам не рады!
Goga19041984    13.11.2018, 18:31
Оценка:  -3
Goga19041984
как у ниже отписавшихся бесноватых пукан горит.
ВосставшийИзБана    13.11.2018, 18:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
У кого что горит - тот о том и говорит.
ВосставшийИзБана    13.11.2018, 18:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
И враги человеку - домашние его."

Евангелие от Матфея.

Вот такие вот они "миротворцы".
flacon9havi    13.11.2018, 18:18
Оценка:  -2
flacon9havi
Запрошення було лише хвормальністю. мп і запрошували до цього процесу з надією, що вона відмовиться. Вона тому, що секта в український мові жіночого роду.
flacon9havi    13.11.2018, 18:13
Оценка:  0
flacon9havi
Якщо ці щури гадають, що їм вдасться поїхати з України з награбованим у вірян, то вони дещо помиляються. Всі знають, на чиї гроші куплені мерси анухрія
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