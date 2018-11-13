УПЦ МП отказалась принимать участие в создании автокефальной церкви

Собор епископов процесс считает, что предоставление Томоса является навязанным извне и не отражает внутренней церковной необходимости.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября 2018.

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“Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне“, - говорится в документе.

По мнению епископов УПЦ МП он “не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины“.

“При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным“, - отмечается в заявлении.

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Напомним, Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Соответствующее решение принял архиерейский собор церкви.

Также Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.