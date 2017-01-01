За гранью дозволенного: строители-мошенники настроили 41 тысячу квартир

В поле зрения налоговой попали застройщики, которые позиционируют себя как физлица, ведущие "микробизнес", но при этом развивают обширную экономическую деятельность: строят и реализуют десятки объектов, имеют миллиардные обороты.

С точки зрения закона это выглядит как мошенничество, так как застройщики, оптимизируя расходы, уклоняются от уплаты налогов, избегают надлежащего государственного контроля за ходом работ и ответственности перед местным властями, сообщает и.о.замглавы ГФС Евгений Бамбизов.

"Две с половиной тысячи физлиц, которые …настроили "для себя" и продали почти 3,5 млн квадратных метров жилья. Это 40 990 квартир в 12 408 (!) объектах", - написал Бамбизов на своей страничке в "Фейсбуке".

По его данным, 88 таких физлиц оказались собственниками 50 и больше объектов. Есть и такие, у кого количество принадлежащих им квартир и домов, исчисляется тысячами, а суммы доходов от реализации квадратных метров жилья – миллиардами гривен.

Часто такое жилье стоит дешевле, чем квартиры от компаний-застройщиков. Однако это иллюзорное благо для будущих жильцов, предостерегает налоговик. Застройщики-физлица добиваются невысокой цены за счет оптимизации расходов. Они платят налоги как физлица, что в разы меньше сумм, которые должны платить юрлица – субъекты предпринимательской деятельности. Их генподрядчики экономят на стройматериалах, привлекают нелегальную рабочую силу. Идет экономия и на самом процессе строительства, которое ведется без надлежащего контроля со стороны государства, а значит – без соблюдения ряда норм и правил. Все это в конечном итоге выливается в низкое качество жилья, приобретение которого сопряжено для покупателя со многими рисками и опасностями.

Как сообщает Евгений Бамбизов, сейчас ГФС начала проверки строителей-физлиц, которые платят скромные налоги и при этом имеют многомиллиардные обороты.