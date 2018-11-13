В Киевской области ликвидировали межрегиональную группу наркодилеров

В Киевской области разоблачили организованную преступную группу наркодилеров, контролируемую криминальным авторитетом.

В Киевской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, контролируемую криминальным авторитетом. В ходе задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, сопротивлялись силовикам, сообщает во вторник, 13 ноября, пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что в состав ОПГ входили пять человек, среди которых ранее судимые.

"Они оптом сбывали наркозависимым гражданам крупные партии особо опасного наркотического средства - метадон и элитную марихуану, методом "закладок" и из рук в руки. Их деятельность распространялась на территорию нескольких регионов страны", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, организовал и строго контролировал деятельность группировки один из криминальных авторитетов, а полученные преступным путем деньги передавались в места лишения свободы и в преступный "общак".

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что для документирования преступной деятельности подозреваемых проведено десять оперативных закупок и 37 негласных следственных (розыскных) действий.

"В двух областях полицейские одновременно провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников, откуда изъяли более 20 кг сухой измельченной марихуаны и 500 граммов метадона, а также мобильные телефоны, банковские карты, боевые гранаты, патроны и обрез ружья. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около двух миллионов гривен", - доложили в ведомстве.

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Сейчас продолжается комплекс оперативных и следственных действий. Устанавливается канал поступления наркотиков. Злоумышленники задержаны, до избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по статьям незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее в Киеве и Киевской области полиция выявила теплицы, где правонарушители выращивали марихуану методом "гидропоники", а затем перерабатывали и фасовали.

Перед этим в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.

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