В Бахмуте ограбили ювелирный магазин, есть жертвы

Мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города во вторник, 13 ноября.

В Бахмуте Донецкой области во время разбойного нападения на ювелирный магазин был убит охранник. Как сообщили в областной полиции во вторник, 13 ноября, около 16.10 мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города.

Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал. Полиция начала операцию по задержанию злоумышленника.

"На место выехало руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Над раскрытием преступления работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции и оперативники криминальной полиции области", – говорится в сообщении.

Стало известно, кто вынес драгоценности из ЦУМа в Донецке

Ранее Заречный районный суд в Сумах отпустил под домашний арест в ночное время киевлянина, которого судят за бандитизм и разбойное нападение на ювелирный магазин Рубин в 2016 году.

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