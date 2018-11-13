СМИ: Порошенко проводит встречу с УПЦ МП

Встреча проходит в закрытом режиме. Сколько именно представителей УПЦ МП принимают участие во встрече, неизвестно.

В УПЦ МП проводят встречу с Порошенко

Президент Петр Порошенко проводит в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на собственные источники.

Встреча проходит в закрытом режиме. Сколько именно представителей УПЦ МП принимают участие во встрече, неизвестно.

Ранее главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных Миротворца.

Также сообщалось, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами патриарха Варфоломея.

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