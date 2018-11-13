Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: Порошенко проводит встречу с УПЦ МП

Комментариев: 1
Встреча проходит в закрытом режиме. Сколько именно представителей УПЦ МП принимают участие во встрече, неизвестно.
В УПЦ МП проводят встречу с Порошенко
В УПЦ МП проводят встречу с Порошенко

Президент Петр Порошенко проводит в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на собственные источники.

Встреча проходит в закрытом режиме. Сколько именно представителей УПЦ МП принимают участие во встрече, неизвестно.

Ранее главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия внесли в базу данных Миротворца

Также сообщалось, что глава УПЦ МП митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами патриарха Варфоломея.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, УПЦ МП, встреча, Порошенко, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    13.11.2018, 21:45
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
И это чудо глава Украины? И вы еще чего то там визжите насчет карлика?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь