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Нацисты в армии. В Германии раскрыли заговор

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В бундесвере раскрыли группу из примерно 200 военнослужащих, которые готовили политические убийства, пишет пресса. Но в самой Германии несмотря на громкое заглавие расследование особого резонанса не вызвало.
Среди заговорщиков могли быть бойцы элитного немецкого спецназа
Среди заговорщиков могли быть бойцы элитного немецкого спецназа
dw.com

Внутри Бундесвера разоблачили группу ультраправых экстремистов, пишет немецкое издание Focus.

По данным прессы заговорщики планировали убийства политических деятелей и лидеров объединений иммигрантов. Расследование ведет Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Корреспондент.net собрал подробности резонансной истории.

Заговорщик

Как сообщает Focus, заговор удалось раскрыть в ходе расследования дела человека по имени Франко А. По всей видимости, речь идет о подозреваемом, которого задержали в апреле 2018 года. Франко А. — офицер бундесвера, его подозревают в подготовке насильственных преступлений на почве расовой ненависти.

Лейтенант Франко А. родился в 1989 году. Впервые о его ультраправых взглядах стало известно из его магистерской работы, которую он написал во время учебы в Особой военной школе Сен-Сир во французской Бретани. В работе присутствовали расистские стереотипы о "вымирании европейских рас", и о ней сообщили в бундесвер. Но когда его опрашивали по этому поводу, Франко А. заявил, что его неправильно поняли, и посетовал на отсутствие научного руководства. В итоге Франко А. получил устное предупреждение и смог продолжить учебу и службу в бундесвере. В июле 2014 года он написал другую магистерскую работу.

30 декабря 2015 года Франко А. пришел в центр приема беженцев в Гиссене и назвался Дэвидом Бенджамином, сирийским христианином и продавцом фруктов из Дамаска, у которого были французские корни. Он заявил, что подвергся преследованию на родине из-за своей веры и еврейского имени. В итоге ему поверили и зарегистрировали как беженца.

Кроме того, несмотря на отсутствие разрешения на ношение оружия, Франко А. где-то взял пистолет 17 калибра времен Второй мировой войны. Позже он утверждал, что нашел этот пистолет в конце января 2017 года в кустах во время бала офицеров в Вене, будучи сильно пьяным. Он утверждает, что вспомнил о пистолете, обнаружив его у себя в кармане на следующее утро, когда уже находился в аэропорту, и спрятал оружие в туалете для людей с инвалидностью. Этот пистолет был обнаружен и привлек к Франко А. внимание правоохранительных органов. 3 февраля 2017 года, когда он хотел забрать пистолет, его задержали.

После ареста обнаружили фальшивую личность Франко А. в качестве "сирийского беженца". Сам он утверждал, что хотел лишь задокументировать "хаотическую регистрацию" беженцев, а пистолет собирался передать властям.

После того, как лейтенант Франко А. попал в поле зрения полиции, были обнаружены его предполагаемые сообщники. Следователи полагали, что он планировал насильственные действия, которые могли нанести ущерб государству.

Сообщники

26 апреля 2017 года Франко А. арестовали в Центре подготовки пехоты в Хаммельбурге. Был арестован также студент Технического университета Центрального Гессе в Фридберге Матиас Ф., который, по мнению следствия, был его сообщником.

После этих арестов 90 полицейских обыскали 16 объектов недвижимости в Германии, Австрии и Франции, квартиры обоих подозреваемых, а также дома других людей из их окружения и служебные помещения бундесвера.

У Матиаса Ф. обнаружили более 1000 патронов из запасов бундесвера, которые, по его словам, поступили от Франко А., а также детонаторы и другие части ручных гранат.

9 мая 2017 года полиция арестовала лейтенанта Максимилиана Т., еще одного предполагаемого сообщника Франко А., который оказался членом партии AfD - правой немецкой партии Альтернатива для Германии.

Как пишет Focus, в поле зрения попала малоизвестная организация U., которая объединяет более тысячи в основном бойцов элитного армейского спецназа KSK и полицейских, а также нескольких врачей, адвокатов и инженеров.

 Ссылаясь на показания свидетелей, Focus пишет о возможной конспиративной сети, состоящей из "примерно 200" членов U., которые "не остановятся и перед целенаправленными убийствами политических противников". Подтверждения этой информации из других источников нет.

Людей, о которых пишет Focus, якобы объединяет не только армейская служба, но и принадлежность к так называемым "выживальщикам", или как их называют в Германии - препперы (Prepper), от английского to be prepared, быть готовым. Это маргинальное, но распространенное во многих странах Запада общественное течение, сторонники которого верят в скорый конец света или масштабный катаклизм и готовятся к нему - складируют еду, оружие, топливо, прочие жизненно необходимые вещи, некоторые строят бункеры.

На кого хотели напасть

По данным Focus, в числе людей, на которых планировались покушения, — лидер левых в бундестаге Дитмар Барч. Британский таблоид The Daily Mail утверждает, что в списке также были министр иностранных дел Германии Хайко Маас, бывший президент Йоахим Гаук и один из лидеров Зеленых Клаудия Рот.

Кроме того, планировались нападения на лидеров объединений иммигрантов. The Daily Mail называет участников заговора неонацистами.

В материале Focus говорится, что расследование полиции выявило, что в чатах и во время реальных встреч члены группировки обсуждали конкретные планы "Дня X", в который должны были быть совершены убийства.

Focus также пишет, что были созданы секретные хранилища оружия и хранилище топлива, а участниками заговора были члены ассоциации солдат элитных подразделений и члены команды спецназа. По данным Mail Online, они также организовывали тренировочные лагеря на границах Австрии и Швейцарии.

Влиятельный помощник

Расследованию полиции препятствовал 42-летний подполковник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования. Против него выдвинули обвинения, которые должен рассмотреть суд Кельна.

То, что против подполковника военной контрразведки выдвинуты обвинения, подтвердил также пресс-секретарь Минобороны Германии Йенс Флосдорф.

Реакция в Германии

“Может возникнуть ощущение, что Германия оказалась на грани военного путча, а в армии созданы подпольные структуры, ждущие своего часа, что прийти к власти и расправиться с известными левыми политиками - почти как 100 лет назад, пишет DW.

“На самом деле это не так. Скорее речь идет о возможной угрозе, масштаб которой еще предстоит выяснить следствию. В отличие от России, в Германии это сообщение пока не вызвало широкого резонанса”, - отмечает издание.

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Теги: армия и вооружение, нацизм, Германия, Неонацизм, Заговор, нацисты, неонацисти
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Источник: korrespondent.net

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