Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Муженко обсудил с главой миссии ОБСЕ Донбасс

Комментариев: 0
Начальник Генерального штаба отметил, что Вооруженные силы Украины придерживаются положений Минских договоренностей.
Муженко обсудил с главой СММ ОБСЕ ситуацию в Донбассе
Муженко обсудил с главой СММ ОБСЕ ситуацию в Донбассе
facebook.com/GeneralStaff.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 13 ноября.

"Стороны подробно обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Начальник Генерального штаба отметил, что Вооруженные силы Украины придерживаются положений Минских договоренностей и прилагают все усилия по снижению уровня напряженности в районе проведения ООС", - отмечается в сообщении Генштаба.

Также Муженко поздравил новоназначенного первого заместителя председателя миссии Марка Этерингтона, который имеет солидный опыт работы в Косово, Ираке и Афганистане.

Напомним, за сутки 12 ноября, сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один боец был ранен. Осуществляли обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, ОБСЕ, ВСУ, Виктор Муженко, Муженко, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь