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Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы

Комментариев: 1
Президент заявил, что вручил Джемилеву орден в знак его значительной роли в возврате Крыма.
Джемилеву вручили орден Свободы
Джемилеву вручили орден Свободы
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко наградил лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафу Джемилева орденом Свободы. Об этом сообщает пресc-служба президента.

Порошенко заявил, что вручил Джемилеву орден в знак его значительной роли в возврате Крыма и помощи в освобождении политических заключенных Кремля.

"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим", - заявил президент Украины.

Напомним, орденом Свободы награждается за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Ранее Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду орден Свободы.

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Теги: орден, Порошенко, награда, Мустафа Джемилев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BabaYul    14.11.2018, 01:08
Оценка:  0
BabaYul
Порошенко вручил Джемилеву орден в знак его значительной роли в возврате Крыма.

А что, Крым уже в составе Украины? Или орден Джемилеву вручили за возврат Крыма в состав России? Какой-то оксюморон, вызванный когнитивным диссонансом.
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