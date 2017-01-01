В Одессе горела многоэтажка, пострадали дети

Четырех жильцов дома, в том числе двух детей, госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

В Одессе вечером, 13 ноября, произошел пожар в шахте электрокабелей 17-этажного жилого дома, в результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило в 18:30, в 20:36 спасатели ликвидировали пожар.

По данным спасателей, из здания эвакуировали 35 человек, пожарные спасли семь человек. Четырех жильцов дома, в том числе двух детей, госпитализировали с подозрением на отравление угарным газом.

К тушению пожара привлечены 47 спасателей и десять единиц техники ГСЧС.

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