Итоги 13 ноября: Собор УПЦ МП и ситуация с теплом

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

“Евробляхеры“ грозят протестами по всей Украине

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста. Об этом сообщается на странице организации Авто Евро Сила в соцсети Facebook. Так, акции протеста запланированы на 20 ноября.

Ранее акцию хотели провести 15 ноября. О переносе протеста решил киевский филиал после консультаций с народными депутатами, лояльными к движению “евробляхеров“.

В Смеле митинговали из-за отсутствия отопления

Жители Смелы Черкасской области во вторник, 13 ноября, вышли на митинг к городскому совету из-за отсутствия отопления.

“К горсовету Смелы пришли около 100 человек. Все они сегодня не имеют тепла в своих домах. Долги более 46 млн грн, отсутствует центральное теплоснабжение. К людям вышел мэр, он оправдывается в том, что недавно стал городским головой и обещает сделать все для того, чтобы тепло в домах смелян появилось“, - сообщили СМИ.

Экс-глава ГФС покинул Украину перед допросом

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызвала на допрос бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, экс-главу ГФС ждут в САП в четверг на 10.00 утра. Холодницкий сообщил, что Продан игнорирует уже второй официальный вызов.

В Киеве блондинка изрубила топором элитный Porsche

В центре Киева во вторник, 13 ноября, на улице Шота Руставели неизвестная девушка разрисовала припаркованный автомобиль Porsche, написала на его дверях слово Сволочи, после чего начала яростно рубить машину топором. Видео события опубликовала певица Тоня Матвиенко в Facebook.

Сейчас не известно, принадлежала ли элитная иномарка героине ролика или она уничтожала чужой автомобиль.

Собор УПЦ МП принял решение по автокефалии

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении Собора епископов УПЦ МП по итогам Собора, который состоялся во вторник, 13 ноября.

“Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне“, - говорится в документе.

В Херсоне заявили о критической ситуации с теплом

В Херсоне возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ, которая из-за долгов до сих пор не получила от Нафтогаза номинации на газ и не начала отопительный сезон. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила пресс-служба Херсонского горсовета.

“По просьбе херсонского городского головы Владимира Николаенко президент Украины назначил совещание для решения проблемы с получением номинаций на газ для ряда государственных предприятий Херсона, Кривого Рога, Смелы“, - отметили в горсовете.

Порошенко провел встречу с УПЦ МП

Президент Петр Порошенко провел в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Встреча прошла в закрытом режиме. Сколько именно представителей УПЦ МП приняли участие во встрече, неизвестно.