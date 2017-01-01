Сутки в ООС: боевики активизировались на Приазовье

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык.

Сепаратисты восемь раз обстреливали позиции ВСУ УНИАН

В течение минувших суток боевики восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В сводке сообщается, что противник дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Обстреливались украинские укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Также сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм боевики дважды обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

В штабе отметили, что наибольшую огневую активность боевики проявили на Приазовье.

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“Здесь противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык. В других случаях тяжелое вооружение не применялось, однако, фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов“, - добавили в штабе ООС.

По данным украинской разведки два противника уничтожены и пять ранены.

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“За текущие сутки враг провел один обстрел в районе Красногоровки. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено“, - подытожили в штабе ООС.

Напомним, в прошлые сутки боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранение.

Также сообщалось, что на южном направлении операции Объединенных сил военнослужащие ведут работы по дополнительному укреплению и обустройству передовых позиций и подготовки к зиме.