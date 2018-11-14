Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Украина скатывается в фашизм": в эфире поскандалили депутаты

Комментариев: 7
Экс-нардеп Кирилл Куликов угрожал "свободовцу" Михаилу Головко, что тот "ляжет".
Головко в ответ назвал оппонента "хамлом"
Головко в ответ назвал оппонента "хамлом"
скриншот

В эфире канала NEWSONE депутат VI созыва Кирилл Куликов и нардеп от Свободы Михаил Головко устроили перепалку.

Куликов заявил, что Украина “скатывается в фашизм“, на что Головко отредактировал скептически. Ведущая спросила у него, не считается ли он фашизмом убийство цыган, Головко ответил: “А убийство украинцев - это не фашизм?“.

Читай также: Грымчак матом "наехал" на Червоненко в прямом эфире

Куликов также обвинил Головко и партию, в которой он состоит, в том, что “вы убиваете людей, ваша идеология фашистская и человеконенавистническая“. Тот отреагировал, сказав, что это “ваш друг Путин убивает людей“ и что “Россия развязала агрессию“, а “прихвостни Путина оправдывают такие действия“. 

Куликов начал возмущаться, что его перебивают. Головко назвал оппонента “хамлом“ и попросил взять себя в руки.

“Если я возьму себя в руки, ты ляжешь тут, дурачок… Недоразвитый фашистик мне рассказывает о том, как себя вести“, - ответил Куликов. Головко отреагировал словами: “Ну давай, попробуй“.

Ранее, в прямом эфире поскандалили народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул и нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Нардепы обменялись "любезностями", касательно событий возле Дома профсоюзов в Одессе и ситуации вокруг убийства Екатерины Гандзюк.

Поделись:
Теги: депутаты, конфликт, перепалка, фашизм, Куликов, Головко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
MNI1957    14.11.2018, 10:02
Оценка:  -3
MNI1957
это по тому,что 3,14расам при власти за воровством некогда следить за порядком в стране.какая власть,такой и порядок в стране
Letohradek    14.11.2018, 09:39
Оценка:  +3
Letohradek
Ватных имбицилов не надо переубеждать! В подобном случае нужно подтверждать его слова, пригласив в студию двух "фашистов" с автоматами, что бы те подтвердили его слова - делом!
Woodbrother    14.11.2018, 09:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Пророссийские неофашисты очень нелюбят, когда их так называют. кризис с самоиндентификацией налицо
atos    14.11.2018, 09:24
Оценка:  -5
atos
Да ну вы такое скажите, фашизм )))))) она не скатывается, а перманентно находится на дне дебелизма, увы((
Колишній-східняк    14.11.2018, 09:39
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Атос, мля, пиши без грамматических ошибок (скажете, дебилизм). Ты же дворянин, мать твою... А то пытаешься здесь кого-то поучать, а сам - безграмотное существо.
Колишній-східняк    14.11.2018, 09:42
Оценка:  +4
Колишній-східняк
И поменьше всяческих скобочек используй. Они, кроме раздражения, ничего не дают, лишь доказывают твою дремучесть.
Vesna_Krasna2    14.11.2018, 10:23
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
прямо Смольный))ну суть то ты понял.
CasperW    14.11.2018, 10:25
Оценка:  0
CasperW
я так вижу в Ольгино теперь одни "дебелы" работают
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь