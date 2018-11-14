"Украина скатывается в фашизм": в эфире поскандалили депутаты

Экс-нардеп Кирилл Куликов угрожал "свободовцу" Михаилу Головко, что тот "ляжет".

В эфире канала NEWSONE депутат VI созыва Кирилл Куликов и нардеп от Свободы Михаил Головко устроили перепалку.

Куликов заявил, что Украина “скатывается в фашизм“, на что Головко отредактировал скептически. Ведущая спросила у него, не считается ли он фашизмом убийство цыган, Головко ответил: “А убийство украинцев - это не фашизм?“.

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Куликов также обвинил Головко и партию, в которой он состоит, в том, что “вы убиваете людей, ваша идеология фашистская и человеконенавистническая“. Тот отреагировал, сказав, что это “ваш друг Путин убивает людей“ и что “Россия развязала агрессию“, а “прихвостни Путина оправдывают такие действия“.

Куликов начал возмущаться, что его перебивают. Головко назвал оппонента “хамлом“ и попросил взять себя в руки.

“Если я возьму себя в руки, ты ляжешь тут, дурачок… Недоразвитый фашистик мне рассказывает о том, как себя вести“, - ответил Куликов. Головко отреагировал словами: “Ну давай, попробуй“.

Ранее, в прямом эфире поскандалили народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул и нардеп от БПП Алексей Гончаренко. Нардепы обменялись "любезностями", касательно событий возле Дома профсоюзов в Одессе и ситуации вокруг убийства Екатерины Гандзюк.