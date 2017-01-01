У Порошенко рассказали о сильном давлении на иерархов УПЦ МП

На архиепископов, которые поддерживают предоставление Украине Томоса, в УПЦ МП оказывают сильное давление.

Архиереи УПЦ МП, которые вечером во вторник, 13 ноября, встречались с президентом Петром Порошенко, заявили о сильном давлении. Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала Прямой.

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Павленко рассказал, что на встречу с Порошенко прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее автокефальной Украинской православной церкви, планируют совместно идти на объединительный собор и создавать совместно эту церковь.

Иерархи рассказали об очень сильном давлении, которое на них оказывается, поэтому, по их просьбе, сейчас не раскрывают их имен, отметил Павленко.

Однако, по его словам, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

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Как сообщалось, накануне вечером Порошенко провел закрытую встречу с частью иерархов УПЦ МП.

До этого епископы УПЦ МП ждали Порошенко в Киево-Печерской лавре, подчеркнув, что согласны встретиться с ним только там.

Напомним, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.