В Минздраве назвали основную причину смертности в Украине

Получить бесплатно или за небольшую доплату препараты против сердечно-сосудистых болезней поможет программа Доступные лекарства.

Супрун рассказала, как в Украине лечат от сердечно-сосудистых заболеваний УНИАН

Главной причиной из-за которой повышена смертность населения Украины являются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому необходимо обеспечить комплексную помощь - от уровня семейного врача, который обнаружит заболевание на ранней фазе и назначит лечение, к своевременной и высококвалифицированной помощи во время неотложных случаев, таких как инфаркт миокарда.

Читай также: ВР провалила закон о семейной медицине

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Супрун напомнила, что по программе Доступные лекарства можно получить бесплатно или за небольшую доплату препараты против сердечно-сосудистых болезней.

“Медучреждения, оказывающие экстренную помощь во время инфаркта, впервые обеспечены стентами и необходимыми медицинскими изделиями для их установки в неотложных случаях“, - рассказала и.о. главы Минздрава.

Читай также: В Украину придут три опасных разновидности гриппа

Кроме того, закуплены 22 ангиографа и создается сеть кардиологических центров, где каждый пациент с острым инфарктом бесплатно и круглосуточно получает стентирование.

Супрун подчеркнула, что создание системы качественной помощи и предотвращение сердечно-сосудистых болезней - приоритет правительства.

Напомним, ранее Супрун рассказала о смертельной опасности пневмонии. По словам и.о. министра здравоохранения, каждые 20 секунд пневмония уносит жизнь одного ребенка.

Также, Ульяна Супрун рассказала, как влияют свалки на здоровье.