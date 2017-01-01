Санкции РФ против Украины оказались неполноценными - источник
В начале ноября были приняты санкции России относительно Украины, которые не запрещают поставлять товары от подпавших под санкции компаний.
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Об этом сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства, пишет Интерфакс.
“Постановление правительства от 1 ноября касается только финансовых взаимоотношений и не вводит запрета на торговые сделки с привлечением третьих сторон“, - заявил собеседник.
Таким образом, физические поставки в Россию продукции, произведенной попавшими под санкции компаниями, могут осуществляться и сейчас, если стороны используют модель расчетов, не нарушающую режим ограничений. Для того чтобы товары от санкционных украинских юридических лиц начали тормозить на таможне, необходим отдельный документ.
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Ранее, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российское решение о санкциях не было неожиданным.
Также, украинские политики отреагировали на введенные Россией санкций в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний. В частности, политики прокомментировали свое присутствие в санкционном списке.