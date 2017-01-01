Журналист показал видео из Донбасса с "поющим" псом в рядах ВСУ

Боец ВСУ с позывным Дэн играет на трубе, а спасенный им пес Патрон "подпевает".

Журналист Андрей Цаплиенко показал трогательное видео с псом из передовой на Донбассе. Опубликованное в Facebook им видео быстро набрало популярность.

Журналист заснял, как боец ВСУ с позывным Дэн играет на трубе, а спасенный им пес Патрон “подпевает“.

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По словам журналиста, Патрон родился уже во время боевых действий. Под Гранитным он получил тяжелое ранение, ему хотели ампутировать лапу, но военный настоял на том, чтобы псу сделали несколько тяжелых операций, и спас его от увечья.

“Теперь поют вдвоем и в холодных окопах становится веселее. “Когда освобожусь“, - смеется Дэн - “будем с Патроном зарабатывать деньги в переходах“. На нулевом рубеже звучит песня о Днепре, как аккомпанемент ремарковской осени пятого года нашей войны“, - написал Цаплиенко.

Напомним, в октябре полицейские из кинологического центра показали, как готовят и тренируют собак перед отправкой на Донбасс.