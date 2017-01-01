В Харькове ученик в школе устроил стрельбу - соцсети

Ребенок выстрелил из травматического пистолета женщине в шею.

В Харькове в средней школе №17 ученик на перемене стрелял из травматического пистолета в женщину. Об этом в Facebook сообщает паблик Харьков 1654.

Сообщается, что оружие ребенок принес с собой из дома и выстрелил в женщину примерно с 10 метров, попав ей в шею.

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“Администрация вызвала в школу родителей и после продолжительной беседы отпустила горе-стрелка вместе с орудием и родителями домой, а пострадавшая покинула территорию школы самостоятельно. Со слов педагогов: в прошлом году на этого ребенка писали много жалоб и характеризуют его как неблагонадежного, а родители при этом заряженные“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что до полиции дело не дошло, поскольку инцидент хотят "замять". Также добавляется, что информацию о происшествии предоставили педагоги учебного учреждения.

Напомним, 9 ноября в городе Тараща Киевской области 15-летний парень распылил в школе слезоточивый газ. В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу.