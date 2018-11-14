Священник рассказал о "нездоровой" атмосфере в УПЦ МП

Он также спрогнозировал действия священников после создания независимой украинской церкви.

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который присутствовал на встрече с президентом Петром Порошенко части иерархов УПЦ МП, рассказал о настроениях внутри церкви.

Об этом сообщает Главком.

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Он отметил, что в церкви нет желания обсуждать с президентом компромиссные фигуры от Московского патриархата на должность предстоятеля новой Поместной церкви.

"Несмотря на психологию большинства наших архиереев, то пока таких желаний у них нет. Если взять тех, кто руководит церковью ... Вы меня правильно поймите, кто хочет отдать то, что имеет? Здесь надо отбросить все амбиции, политическую ангажированность и посмотреть потом на дела этого всего в Украине. Нужно просто пожалеть свой народ. Я им об этом говорил, выступая. Для меня непонятно, что будет с нами всеми. Я им так и сказал, что завтра их объявят Русской церковью, вас 80, у всех вас есть свои кафедры. А завтра вам скажут "ребята, до свидания. У нас есть своя церковь, у нас есть свои представители, мы здесь будем (имеется в виду новая Поместная церковь, которая создается)". С моей точки зрения атмосфера в церкви нездоровая", - рассказал митрополит.

Он также спрогнозировал действия священников после создания независимой украинской церкви.

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"Они могут из-за забастовку перейти (в Поместную церковь) и сказать, что принимайте нас. Другие могут быть упрямыми. А третьи может и хотели бы (перейти), но пока откровенно не проявляют своего желания. Сказать об этом откровенно не все могут. Опять же из-за присутствия того же страха", - отметил Софроний.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко провел в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Позже, архиереи УПЦ МП, которые встречались с президентом Петром Порошенко, заявили о сильном давлении.