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Священник рассказал о "нездоровой" атмосфере в УПЦ МП

Комментариев: 8
Он также спрогнозировал действия священников после создания независимой украинской церкви.
Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата
Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата
orthodox.org.ua

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который присутствовал на встрече с президентом Петром Порошенко части иерархов УПЦ МП, рассказал о настроениях внутри церкви.

Об этом сообщает Главком.

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Он отметил, что в церкви нет желания обсуждать с президентом компромиссные фигуры от Московского патриархата на должность предстоятеля новой Поместной церкви.

"Несмотря на психологию большинства наших архиереев, то пока таких желаний у них нет. Если взять тех, кто руководит церковью ... Вы меня правильно поймите, кто хочет отдать то, что имеет? Здесь надо отбросить все амбиции, политическую ангажированность и посмотреть потом на дела этого всего в Украине. Нужно просто пожалеть свой народ. Я им об этом говорил, выступая. Для меня непонятно, что будет с нами всеми. Я им так и сказал, что завтра их объявят Русской церковью, вас 80, у всех вас есть свои кафедры. А завтра вам скажут "ребята, до свидания. У нас есть своя церковь, у нас есть свои представители, мы здесь будем (имеется в виду новая Поместная церковь, которая создается)". С моей точки зрения атмосфера в церкви нездоровая", - рассказал митрополит.

Он также спрогнозировал действия священников после создания независимой украинской церкви.

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"Они могут из-за забастовку перейти (в Поместную церковь) и сказать, что принимайте нас. Другие могут быть упрямыми. А третьи может и хотели бы (перейти), но пока откровенно не проявляют своего желания. Сказать об этом откровенно не все могут. Опять же из-за присутствия того же страха", - отметил Софроний.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко провел в Украинском доме встречу с частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Позже, архиереи УПЦ МП, которые встречались с президентом Петром Порошенко, заявили о сильном давлении.

 

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Теги: священники, церковь, УПЦ МП, Порошенко, встреча
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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    14.11.2018, 11:20
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Объясните мне: если сам Иисус говорил, что он пришел спасать только "погибших овец дома Израилева", зачем мы туда лезем?
МішкаНаПівдні*    14.11.2018, 11:46
Оценка:  0
МішкаНаПівдні*
Ты приводишь какие-то цитаты мне не известные. Но не в них главное, даже если и были кем-то сказаны. Ключ к пониманию принципов православия это жизнь и поведение Христа описанное в Евангелии. Все просто это как-бы рекомендации нам как жить, как поступать что-бы не было проблем на земле и на небе.
МішкаНаПівдні*    14.11.2018, 11:00
Оценка:  -5
МішкаНаПівдні*
Очень путано объяснил, но главный смысл - это его личный страх, если власти скажут священникам Украинской Православной Церкви(Онуфрия) - "А ну давай, досвидания!". И нет у него веры в Бога, нет принципов, а сплошной прагматизм и выгода. Это пример "попа" - которого можно купить.
МішкаНаПівдні*    14.11.2018, 11:06
Оценка:  -5
МішкаНаПівдні*
На встрече с Порошенко было не более 7 иерархов УПЦ, 83 иерарха ждали Порошенко в Киево-Печерской Лавре и приняли решение оставить единственную православную церковь Украины без изменений. Те священники которые поехали в Украинский Дом, как раз и испугались давления власти.
МішкаНаПівдні*    14.11.2018, 11:16
Оценка:  -3
МішкаНаПівдні*
Почему те кто поехал на встречу с Порошенко (7 или меньше) прячут свои лица, скрывают свои имена? Я, думаю потому что боятся все таки Бога, не уверены в своей правоте, кто-то выбирает того - кто победит в этом противостоянии власти и единственной признанной православной церкви на Украине -УПЦ
ВосставшийИзБана    14.11.2018, 11:18
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Как бы они не скрывали своих лиц, Бог все видит. Значит не Бога они боятся.
Coюзник    14.11.2018, 11:19
Оценка:  0
Coюзник
На все твои почему ... ответ один ... события в Англии с "Новачком". Люди боятся за свои жизни
Колишній-східняк    14.11.2018, 10:47
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Эй, служивые, почем опиум для народа?
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