Рабинович: Чтобы построить нормальную экономическую систему нужно выгнать недоумков из власти

Для того чтобы Украина стала локомотивом Европы, нужно убрать "недоумков" из власти и начать строить нормальную экономическую систему. Такое заявление в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" сделал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Если бы нами правили нормальные, экономически образованные люди, наша страна процветала бы! Мы – сильнейшая страна, с громадным потенциалом. Мы можем стать локомотивом Европы, которая будет смотреть на нас и думать "Как это им удалось?" Это просто, на самом деле! Просто нужно убрать недоумков – и будем строить нормальную экономическую систему", – считает парламентарий.

Он также раскритиковал предложение премьер-минимтра Владимира Гройсмана о внесении изменений в закон о Кабмине, которые бы расширяли его полномочия. По мнению Рабиновича, если это произойдет – правительство окончательно "добьет страну". В пример он привел ситуацию с потребительской корзиной, принятой Кабмином и которая совершенно не отвечает потребностям населения.

"Есть такой набор необходимых вещей – потребительская корзина, которую утверждает правительство. И вот как наше правительство все это видит. Вот что они нам расписали: для женщин – 2 платья на 7 лет; мужчинам – одни брюки на 4 года. Они говорят, что это минимум который нам необходим. Но это минимум не выживания и даже не концлагеря, это просто надругательство над страной!" – возмутился народный депутат.

Он добавил, что в это же время в европейских странах и США в потребительский набор входят действительно необходимые товары.

"Если нас ведут "в Европу", то вот список из 140 необходимых вещей, которые прописаны во Франции: вино, корм для кошек и собак, жидкое мыло, посещение парикмахерской и так далее. Вот это входит в минимальный пакет. В США, на которые правительство тоже часто ориентируется, в состав корзины входят: пользование интернетом, мобильные телефоны, образование, медицинское обслуживание и так далее. Вот если бы правители такой пакет нам предложили, то с ними можно было бы о чем-то разговаривать", – считает политик.

Лидера партии "За життя" также отметил, что по причине неумелых действий кабинета министров и премьера, в последнее время значительно поднялись цены на хлеб и другие продукты.

"Помните, как Гройсман говорил, что хлеб не будет дорожать, когда убирали регулирование цен? Этот барон Мюнхгаузен современного Кабмина рассказывал, как мы будем жить лучше. Но вместо этого мы видим бесконечные повышения цен и каждый раз он говорит: "Это последний раз!" и честными глазами смотрит. И все это будет продолжаться, пока мы не сменим эту власть", – констатировал Вадим Рабинович.