Одесситы протестуют из-за отсутствия отопления

В 500 квартирах в Одессе нет тепла.

Жители Одессы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за того, что в их домах до сих пор нет отопления.

Об этом сообщил Сергей Колодяжный на своей странице в Facebook.

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“Жители Крыжановки перекрыли улицу возле Северного базара. В 500 квартирах нет тепла“, - написал он.



Ранее директор КП Теплоснабжение города Одессы Иван Донченко заявил, что предприятие подало тепло вовремя. Если в квартирах одесситов до сих пор холодно - вопросы к ОСМД или ЖКХ.



“Жители поселка Котовского перекрыли один из самых оживленных перекрестков - Семена Палия и генерала Бочарова“, - говорится в сообщении одесского ресурса.

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Ранее сообщали, что Нафтогаз отказался заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов и отсутствия договоров о их реструктуризации, сообщила пресс-служба Нафтогаза.