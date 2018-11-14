Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Одесситы протестуют из-за отсутствия отопления

Комментариев: 5
В 500 квартирах в Одессе нет тепла.
Директор КП Теплоснабжение заявляет, что тепло подали
Директор КП Теплоснабжение заявляет, что тепло подали
скриншот

Жители Одессы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за того, что в их домах до сих пор нет отопления.

Об этом сообщил Сергей Колодяжный на своей странице в Facebook.

Читай также: В больницу Смелы приостановлена госпитализация

“Жители Крыжановки перекрыли улицу возле Северного базара. В 500 квартирах нет тепла“, - написал он.

Ранее директор КП Теплоснабжение города Одессы Иван Донченко заявил, что предприятие подало тепло вовремя. Если в квартирах одесситов до сих пор холодно - вопросы к ОСМД или ЖКХ.

“Жители поселка Котовского перекрыли один из самых оживленных перекрестков - Семена Палия и генерала Бочарова“, - говорится в сообщении одесского ресурса.

.
Ранее сообщали, что Нафтогаз отказался заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов и отсутствия договоров о их реструктуризации, сообщила пресс-служба Нафтогаза. 

Поделись:
Теги: Отопление, Одесса, протест, люди, дорога
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
БРОКЕР2018    14.11.2018, 13:24
Оценка:  0
БРОКЕР2018
а какое отношение имеет Крыжановка к ОДЕССЕ? - это уже Лиманский район - пусть перекрывают дорогу у себя, или на Фонтанке... чего они припёрлись на ПосКот?
GreenPeace!    14.11.2018, 13:01
Оценка:  0
GreenPeace!
Что случилось с главной страницей Бигмирнет,?Я пользуюсь планшетом,теперь оочень туго загружается заглавная страница!!Раньше было лучше,это нововведение,для ноутбуков и компов,которыми мне не нравится пользоваться.
GreenPeace!    14.11.2018, 13:02
Оценка:  0
GreenPeace!
Теперь читаю новости на другом ресурсе.здесь это просто неудобно.
fkrfyfan    14.11.2018, 13:04
Оценка:  -1
fkrfyfan
100%
fkrfyfan    14.11.2018, 12:56
Оценка:  +2
fkrfyfan
Бандерлогов на этих коментах нет. Ведь на украине всё прекрасно и она семимильными шагами идёт в европу
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь