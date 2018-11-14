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Авиация ВСУ отработала удары по наземным целям

Комментариев: 7
Все указанные цели были условно уничтожены на "отлично".
Учения авиация проводила на Донбассе
Учения авиация проводила на Донбассе
скриншот

Авиация Объединенных сил на Донбассе в ходе учений отработала удары по наземным объектам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева была проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

“Отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков. Все указанные цели было условно уничтожены - результаты проверки оценены на отлично“, - говорится в сообщении.

Ранее в ООС показали тренировку дежурных боевых расчетов зенитно-ракетных войск и штурмовой авиации.

Также в начале ноября в Херсонской области прошли боевые ракетные стрельбы. Целью маневров была отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали ЗРК С-300, а также Бук, Тор и Оса АКМ.

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Теги: ООС, учения, стрельбы, авиация, ВВС ВСУ
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Комментариев (7)
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fkrfyfan    14.11.2018, 12:58
Оценка:  -6
fkrfyfan
А сколько при этом было условно сбито из пяти способных летать?
ALFER+    14.11.2018, 13:11
Оценка:  -2
ALFER+
)))
WTF2wtf    14.11.2018, 13:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Этот ольгинский бот может еще со многих своих ников это постить ...
Ну ты в курсе
Boxerogos    14.11.2018, 12:45
Оценка:  -8
Boxerogos
Сколько самолётов не смогли приземлиться?
WTF2wtf    14.11.2018, 12:49
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ты все с ника на ник скачешь, ольгинское украинофобко?
За путена жо-пу на немецкий крест, фсе Украина тебе жить мешает, Кудлато-Шоколадное?
WTF2wtf    14.11.2018, 12:51
Оценка:  +1
WTF2wtf
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WTF2wtf    14.11.2018, 12:52
Оценка:  +2
WTF2wtf
... и еще десятки ников одного упоротого ольгинского трооля-украинофоба
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