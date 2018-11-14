Авиация ВСУ отработала удары по наземным целям

Все указанные цели были условно уничтожены на "отлично".

Авиация Объединенных сил на Донбассе в ходе учений отработала удары по наземным объектам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Отмечается, что по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева была проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

“Отработаны удары по движущимся и неподвижным наземным объектам по целеуказанию передовых авианаводчиков. Все указанные цели было условно уничтожены - результаты проверки оценены на отлично“, - говорится в сообщении.

Ранее в ООС показали тренировку дежурных боевых расчетов зенитно-ракетных войск и штурмовой авиации.

Также в начале ноября в Херсонской области прошли боевые ракетные стрельбы. Целью маневров была отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали ЗРК С-300, а также Бук, Тор и Оса АКМ.