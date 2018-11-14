В ведущих мировых СМИ вспыхнул скандал вокруг украинского лагеря

Заголовки в СМИ не отличались оригинальностью: "В Украине готовят отряды детей-убийц".

Влиятельные иностранные СМИ, включая британское издание Daily Mail, опубликовали репортаж журналистов Associated Press из детского патриотического лагеря под Тернополем Гарт волі. В нем утверждается, что в заведении якобы учат украинских детей убивать.

Сообщает OBOZREVATEL.

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Эти журналисты попали в лагерь еще в конце июля, а репортаж запустили именно сейчас. Причем не успел материал появиться, как его тут же подхватили российские пропагандистские СМИ. Заголовки не отличались оригинальностью: “В Украине готовят отряды детей-убийц“. Но несмотря на очевидное преувеличение, в лагере действительно звучали неоднозначные фразы, которые зарубежным журналистам могли показаться проявлением агрессивного национализма.

В репортаже AP есть несколько фото детей: как они целятся из автоматов, как ночью их поднимают по тревоге с помощью шумовой гранаты. Под некоторыми из них есть пугающие подписи: “Участники лагеря в возрасте 8 лет используют штурмовые винтовки. Их учат стрелять, чтобы убить русских и сочувствующих им“. “У лагеря есть две цели: обучать детей защите своей страны и распространять националистическую идеологию“.

Заголовок АР: В украинском националистическом лагере детей учат убивать скриншот

В Daily Mail заголовок также пугает читателей скриншот

Этот репортаж подхватили и российские пропагандистские СМИ скриншот

Этот репортаж подхватили и российские пропагандистские СМИ скриншот

В лагере Гарт волі рассказали, что еще летом в Киеве, когда они открывали памятник, к ним подошли иностранные журналисты и стали интересоваться их деятельностью. Затем напросились приехать в лагерь.

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“Они были в лагере несколько дней в конце июля. Жили с нами, ели, общались, у нас многие хорошо знают английский, поэтому проблем не было. Снимали абсолютно все. Но то, что показано в репортаже, это всего лишь кусочек военного занятия, просто вырвано из контекста. Оно абсолютно не отражает жизни лагеря. Сколько там было общения детей, они играли в почту, передавали друг другу записки, была варта. Ничего этого в репортаже нет! Они нам сказали, что ездят по разным странам, снимают жизнь. И репортаж будет позитивным, на самом деле нас просто обманули“, - отметил в беседе с нами координатор лагеря, глава тернопольской областной ячейки общественной организации Сокол Максим Кузив.

На самом деле все выглядит немного иначе. В лагере три смены, каждая из которых длится всего по десять дней. Кроме того, что детей учат обращаться с автоматом, в программе есть экскурсии. Судя по фото, подростки были на прогулке у водопада. Они занимаются исторической реконструкцией, учатся играть на гитаре, оказывать первую медицинскую помощь, готовить на костре, спускаются на байдарках, ходят в горы.

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