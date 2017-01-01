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В Киев прибыл борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса

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Волонтер отмечает, что за последние две недели из Донбасса привозят много раненых.
Волонтер просит помощи у всех неравнодушных
Волонтер просит помощи у всех неравнодушных
cebook.com/nataliya.vetvitskaya

В Киевский военный клинический госпиталь прибыл новый борт из Донбасса с тяжелоранеными украинскими бойцами. Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова.

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Волонтер отметила, что за прошедшие две недели среди военных много раненых. 

“В Киеве снова борт с ранеными воинами! Люди, сделайте репост, пожалуйста, есть воины в тяжелом состоянии. Я также прошу помогать СМИ, это очень важно! За прошедшие две недели много раненых и есть погибшие. Война не заканчивается, и это беда!“, - написала Юсупова.

Ранее, журналист показал трогательное видео с псом из передовой на Донбассе. Он заснял, как боец ВСУ с позывным Дэн играет на трубе, а спасенный им пес Патрон “подпевает“.

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Теги: Донбасс, война, ООС, волонтеры, раненые, Киев, госпиталь
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