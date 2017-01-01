В Киев прибыл борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса

Волонтер отмечает, что за последние две недели из Донбасса привозят много раненых.

В Киевский военный клинический госпиталь прибыл новый борт из Донбасса с тяжелоранеными украинскими бойцами. Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова.

Читай также: Бойца АТО нашли повешенным в Варшаве

Волонтер отметила, что за прошедшие две недели среди военных много раненых.

“В Киеве снова борт с ранеными воинами! Люди, сделайте репост, пожалуйста, есть воины в тяжелом состоянии. Я также прошу помогать СМИ, это очень важно! За прошедшие две недели много раненых и есть погибшие. Война не заканчивается, и это беда!“, - написала Юсупова.

Ранее, журналист показал трогательное видео с псом из передовой на Донбассе. Он заснял, как боец ВСУ с позывным Дэн играет на трубе, а спасенный им пес Патрон “подпевает“.