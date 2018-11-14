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Тимошенко: Президент несет ответственность за холод в домах украинцев

Комментариев: 20
Тимошенко: Президент несет ответственность за холод в домах украинцев
Photo by Alexander Prokopenko

Навести порядок в государстве и немедленно включить поставки украинского природного газа компаниям, которые должны обеспечивать людей теплом, требует Юлия Тимошенко. Она отметила, что обратилась с этими требованиями лично к президенту Петра Порошенко, пишет пресс-служба.

"То, что сегодня делают с жизнью людей - это террор холодом, это издевательство нулевыми пенсиями и зарплатами", - сказала лидер "Батькивщины" во время пресс-конференции в г.. Ровно.

Юлия Тимошенко возмущена тем, что сейчас по всей Украине есть населенные пункты, где дети в школах находятся без тепла.

Как отметила политик, прошел месяц, как начался отопительный сезон. Однако в эту минуту 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах, которые подключены к отоплению этих 22 генерирующих мощностей, по сути, остались в холоде.

"В г.. Смела (Черкасской области) люди уже блокировали дороги, приходили во все органы власти. И сейчас они планируют выехать в Киев и спросить у президента, что вообще происходит с поставкой природного газа. Почему несмотря на недопустимо высокие цены на газ все же людям этот газ украинской добычи не дают? "- спросила она.

Причина очевидна, убеждена Юлия Тимошенко - на цене на газ построен один из крупных направлений коррупции.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди неспособны платить такую ​​цену. Людей лишили права на тепло ", - пояснила председатель партии.

Юлия Тимошенко также опровергла утверждение власти о том, что информационная пропаганда раздается со всех телеканалов и что якобы снижение цены на газ невозможно.

"Такими пропагандистскими технологиями они защищают свое право забирать миллиарды в последние 5 месяцев, которые у них остались до политического дембеля", - отметила лидер "Батькивщины".

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Комментариев (20)
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ALFER+    14.11.2018, 15:03
Оценка:  -1
ALFER+
Очёчки, хвостик, взгляд дъявольский, спина не болит, коляска на антресолях. Опасная курица.
SETTY5    14.11.2018, 14:44
Оценка:  0
SETTY5
И почему сми молчат про деяния кандидатов в президенты, как то однобоко подается инфа, это манипуляция сознанием общества! А соответственно = пропаганда и искажение действительности, ничего не напоминает? Фейк ньювз напремер?
Vasya_iz_Ivanovo    14.11.2018, 14:42
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Свидомые, вы еще не вспоминаете Кровавого Теплым словом?
SETTY5    14.11.2018, 14:48
Оценка:  +1
SETTY5
Пуйла? Да, приходится вспоминать! И помнить будем вечно как кровавого диктатора!
SETTY5    14.11.2018, 14:51
Оценка:  +1
SETTY5
Ваша раша пособник терроризма во всем мире! Встреча лаврова с талибаном например , оружие и военные в Донбасе, Сирии.... Вы страна террорист!
SETTY5    14.11.2018, 14:39
Оценка:  +5
SETTY5
И пусть она прилюдно вспомнит как ее партийцы голосовали в кмда по горячей воде в Киеве. Чьих рук дело газовые контракты по которым Украина переплачивала за газ? Слабо по телику такое сказать перед выборами? Путинская марионетка а не дипутат, не дай Бог такого президента как Тимошенко.
exolot    14.11.2018, 14:36
Оценка:  +3
exolot
Забыла уточнить каким местом несет ответственность и куда несет.
SETTY5    14.11.2018, 14:29
Оценка:  +3
SETTY5
А пусть она проблеет про то на сколько она вогнала страну в долги за время своего премьерства и это в мирное время! И мы сравним то что сделано за время правления Порошенка на посту президента в военное время. Эта воровка такого никогда не сделает! Потому что сразу ее предвыборная кампания закончитс
Суперхомо    14.11.2018, 14:08
Оценка:  +7
Суперхомо
Она больная. И не тока на голову
Motorcat    14.11.2018, 13:57
Оценка:  +10
Motorcat
Как она задрала. Можно ее как-то вернуть в тюрячку?
korvin_ral    14.11.2018, 13:55
Оценка:  +9
korvin_ral
Ппц, этот бред от Юли теперь будем до выборов слушать постоянно.
Александр--    14.11.2018, 13:51
Оценка:  +4
Александр--
за ХОЛОД в школах, садиках и домах несут ответственность и президент и депутаты!
всё что пишут журналюги про снижение цен на ВСЁ- это оплаченная пропаганда!
и всё это вы ЮВ проплачиваете и поддерживаете!!!!!!
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