Тимошенко: Президент несет ответственность за холод в домах украинцев

Навести порядок в государстве и немедленно включить поставки украинского природного газа компаниям, которые должны обеспечивать людей теплом, требует Юлия Тимошенко. Она отметила, что обратилась с этими требованиями лично к президенту Петра Порошенко, пишет пресс-служба.

"То, что сегодня делают с жизнью людей - это террор холодом, это издевательство нулевыми пенсиями и зарплатами", - сказала лидер "Батькивщины" во время пресс-конференции в г.. Ровно.

Юлия Тимошенко возмущена тем, что сейчас по всей Украине есть населенные пункты, где дети в школах находятся без тепла.

Как отметила политик, прошел месяц, как начался отопительный сезон. Однако в эту минуту 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах, которые подключены к отоплению этих 22 генерирующих мощностей, по сути, остались в холоде.

"В г.. Смела (Черкасской области) люди уже блокировали дороги, приходили во все органы власти. И сейчас они планируют выехать в Киев и спросить у президента, что вообще происходит с поставкой природного газа. Почему несмотря на недопустимо высокие цены на газ все же людям этот газ украинской добычи не дают? "- спросила она.

Причина очевидна, убеждена Юлия Тимошенко - на цене на газ построен один из крупных направлений коррупции.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди неспособны платить такую ​​цену. Людей лишили права на тепло ", - пояснила председатель партии.

Юлия Тимошенко также опровергла утверждение власти о том, что информационная пропаганда раздается со всех телеканалов и что якобы снижение цены на газ невозможно.

"Такими пропагандистскими технологиями они защищают свое право забирать миллиарды в последние 5 месяцев, которые у них остались до политического дембеля", - отметила лидер "Батькивщины".