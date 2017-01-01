Пытался взорвать стратегический объект: 22-летний получил почти 8 лет за диверсию
Костопольский районный суд Ровенской области приговорил 22-летнего мужчину к семи с половиной годам колонии за государственную измену и и попытки взорвать стратегический объект.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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Житель города Вараш был осужден по статьям ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 УК Украины (диверсия).
По данным прокуратуры, мужчина собирал и передавал представителям спецслужб РФ детализированную информацию об особенностях защиты и деятельности одного из стратегически важных объектов Ровенской области.
Сообщается, что в мае 2018 года злоумышленник пытался взорвать электроопору, однако его поймали сотрудники органов безопасности и предотваритили взрыв. Взрывное устройство было изъято.
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Обвиняемый свою вину признал в полном объеме и согласился сотрудничать, дав показания относительно обстоятельств совершения уголовного преступления.
Напомним, 7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии. По словам Рябенко, кто-то проник на склад и заложил взрывчатку.