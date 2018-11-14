Нарушение правил парковки: Кабмин утвердил порядок задержания авто

Кабинет министров, в частности, утвердил порядок информирования водителей о нарушениях правил дорожного движения.

Водитель на месте может устранить нарушение УНИАН

Кабинет министров утвердил порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает LB.ua.

Отмечается, что инспекторы по парковке будут задерживать и доставлять автомобили эвакуаторами на специальные стоянки, если транспорт существенно мешает дорожному движению или его безопасности.

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Для доставки транспорта на площадку инспектор по парковке будет лично вызывать эвакуатор, потом в присутствии двух понятых и водителя эвакуатора составлять акт осмотра и временного задержания авто.

В акте будет указана дата, время и место задержания, данные инспектора, тип, марка, номерной знак автомобиля, визуальные недостатки, данные предприятий, осуществляющих перемещение и хранение транспорта, адрес площадки, на которой будет храниться авто.

При задержании инспектор обязательно должен сфотографировать или снять на видео расположение транспорта.

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Изображение или видео и сопутствующая информация должны немедленно или не позже следующего дня должны быть внесены в реестр административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В случае, если на месте присутствует водитель и может устранить нарушения, транспорт не задерживается, а выносится лишь постановление об админнарушении.

После доставки транспорта на площадку инспектор должен неотложно проинформировать соответствующие подразделения Национальной полиции, размещать информацию о задержании на сайте органа исполнительной власти, а также информировать сообщением на мобильный номер и электронную почту, указанную лицом при регистрации транспорта.

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Авто возвращается владельцу, лицу, которое ввезло его на территорию Украины, или водителю на момент задержания после оплаты админштрафа, стоимости доставки и хранения.

Как сообщалось, 12 ноября во Львове начали эвакуацию брошенных авто, которые мешают движению.

Напомним, в Украине с 27 сентября вступили в силу новые правила парковки автомобилей.