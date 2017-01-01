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В Украине создали Госслужбу по делам ветеранов

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Новая служба будет правопреемником ликвидированной Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.
Вопрос о создании министерства по делам ветеранов пока отложен
Вопрос о создании министерства по делам ветеранов пока отложен
УНИАН

Правительство на заседании в среду, 14 ноября, приняло решение о создании Государственной службы по делам ветеранов.

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Таким образом Кабмин ликвидировал Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО.

Новая служба будет правопреемником ликвидированной, а ее предельное количество сотрудников составляет 150 человек.

Главой комиссии по ликвидации Госслужбы по делам ветеранов войны и АТО назначен первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.

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Кроме того, Кабмин принял положение о новосозданной Госслужбе.

Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада приняла обращение к Кабмину с предложением создать Министерство по делам ветеранов.

С таким требованием неделю назад под Кабмином прошел митинг ветеранов АТО и представителей Нацкорпуса.

На том заседании премьер-министр Владимир Гройсман предложил реформировать госслужбу по делам ветеранов, пока идет согласование главы нового министерства.

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Теги: ветераны, Кабмин Украины, госслужба, участник боевых действий, участник АТО
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