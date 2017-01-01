Давид Браун – спикер Лаборатории Онлайн Бизнеса 2019

До главного в СНГ бизнес-события 2019 года осталось более 7 месяцев. Но на официальном сайте уже есть подробная информация.

Лаборатория Онлайн Бизнеса за 4 года существования стала самым масштабным в Восточной Европе международным саммитом по привлечению клиентов из интернета. Статистика прошлогодних мероприятий говорит сама за себя.

Несколько цифр о #ЛОБ18:

Более 4150 участников в зале.

4150 участников в зале. 7900 м2 задействованной площади.

задействованной площади. Посетители более чем из 17 стран мира.

17 стран мира. 89% участников – предприниматели.

участников – предприниматели. Собственники, топ-менеджеры и специалисты из 2915 организаций.

Компания-учредитель Лаборатории – GeniusMarketing – опубликовала видеоотчет саммита:

Лаборатория Онлайн Бизнеса 2019 станет тематической и пройдет в стиле All Stars. Это пятое, юбилейное мероприятие, и на нем выступят суперзвезды бизнеса. На gmsummit.me опубликован текстовый тизер:

Выступит предприниматель, создавший один из самых крупных в мире beauty-каналов на YouTube (более 3 млн подписчиков) и успешно развивающий бизнес с физическими товарами.

Поделятся опытом эксперты, которые построили компанию стоимостью $30 млн, переехали в Силиконовую Долину и продолжают вести бизнес там.

Свои бизнес-фишки раскроет человек, недавно продавший за $100 млн компанию, созданную в небольшой квартире.

В шоу #СпросиуОлеся на официальном канале основателя GeniusMarketing Олеся Тимофеева стало известно имя одного человека из тизера.

Давид Браун – основатель компании TemplateMonster, которая не так давно была продана более чем за $100 млн. В конце интервью ведущий предложил бизнесмену выступить на #ЛОБ19, на что получил согласие. Украинский предприниматель стал первым объявленным спикером саммита.

Полный список выступающих появится на официальном сайте. Следите за обновлениями и бронируйте билеты прямо сейчас на самых выгодных условиях:

gmsummit.me