Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчину, в которого стрелял нардеп Пашинский, хотят посадить - адвокат

Комментариев: 2
Химикусу инкриминируют "хулиганство".
Нардеп выстрелил в Химикуса из пистолета.
Нардеп выстрелил в Химикуса из пистолета.
скриншот

Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, в которого во время конфликта в 2016 году стрелял народный депутат из Народного фронта Сергей Пашинский.

Читай также: Чиновницу, обвинившую Пашинского в угрозах, уволили с работы - СМИ

Об этом у себя в Facebook заявила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

По ее словам, Химикусу инкриминируют “хулиганство“.

“Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа, проезжавшего мимо в Мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал. Дождавшись, пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение“, - рассказала Паринова.

При этом она отметила, что для самого депутата стрельба в безоружного человека “не повлекла никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы“.

Ранее СБУ открыла дело на главу комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского из-за заявления секретаря комитета Татьяны Блистив.

Поделись:
Теги: нардеп, Химикус, Пашинский, хулиганство, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ALFER+    14.11.2018, 14:52
Оценка:  +4
ALFER+
Пашинский - это ТВАРЬ!
Letohradek    14.11.2018, 14:56
Оценка:  -3
Letohradek
Алфер - ватный манкурт!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь