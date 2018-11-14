Мужчину, в которого стрелял нардеп Пашинский, хотят посадить - адвокат

Химикусу инкриминируют "хулиганство".

Полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, в которого во время конфликта в 2016 году стрелял народный депутат из Народного фронта Сергей Пашинский.

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Об этом у себя в Facebook заявила адвокат потерпевшего Марина Паринова.

По ее словам, Химикусу инкриминируют “хулиганство“.

“Спустя почти 2 года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение. Подозрение она вручила Химикусу: хулиганил мол, нападал на нардепа, проезжавшего мимо в Мерседесе, от чего нардеп сильно пострадал. Дождавшись, пока утихнет резонанс, тихонечко, без адвоката, рано утром приехали домой и вручили подозрение“, - рассказала Паринова.

При этом она отметила, что для самого депутата стрельба в безоружного человека “не повлекла никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы“.

Ранее СБУ открыла дело на главу комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского из-за заявления секретаря комитета Татьяны Блистив.