В Киеве прорвало водопровод, затоплены дворы

Авария случилась на улице Регенераторной в Днепровском районе столицы. Вода поднялась выше бордюров.

В Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной залило водой.



Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети.

Судя по фото, вода поднялась выше бордюров.

В обслуживающей компании ЖК сообщили, что произошел прорыв холодного водопровода.

“Это не наши сети, мы их не обслуживаем“, - отметили в компании.

По их информации, была вызвана аварийная служба, прорыв ликвидируют.





Напомним, вечером 13 ноября в столице на улице Шота Руставели прорвало трубу с кипятком, автомобиль провалился под асфальт.