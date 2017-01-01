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В Киеве прорвало водопровод, затоплены дворы

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Авария случилась на улице Регенераторной в Днепровском районе столицы. Вода поднялась выше бордюров.
Дворы залило водой
Дворы залило водой
Соцсети

В Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной залило водой.

Об этом пишет УНН со ссылкой на соцсети.

Судя по фото, вода поднялась выше бордюров.

В обслуживающей компании ЖК сообщили, что произошел прорыв холодного водопровода.

“Это не наши сети, мы их не обслуживаем“, - отметили в компании.

По их информации, была вызвана аварийная служба, прорыв ликвидируют.

Напомним, вечером 13 ноября в столице на улице Шота Руставели прорвало трубу с кипятком, автомобиль провалился под асфальт.

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Теги: Киев, вода, водопровод, водоснабжение, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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